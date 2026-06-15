Kémteknősökre és kémhalakra figyelmeztet a kínai állambiztonság

A minisztérium pénteken közzétett figyelmeztetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes külföldi szervezetek a tengervíz hőmérsékletére, sótartalmára, sűrűségére és az áramlatokra vonatkozó adatokat gyűjtenek, amelyek felhasználhatók úgynevezett „vízalatti térképek” elkészítésére.

A tárca szerint ezek az információk segítséget nyújthatnak a kínai partmenti védelmi rendszerek feltérképezésében, a haditengerészet mozgásának elemzésében, valamint a tengeri nyersanyagkészletek felmérésében.

A közlemény szerint az elmúlt években a tengeri hírszerzés eszköztára jelentősen bővült. A minisztérium példaként említette a tengerfenéki kommunikációs kábelek megfigyelését, a vízalatti lehallgatórendszereket, a pilótanélküli vízijárműveket, a kutatási célú expedíciónak álcázott felderítőplatformokat, valamint a kémteknősöknek és kémhalaknak nevezett eszközöket.

A tárca szerint ezek az alacsony költségű és nehezen észlelhető eszközök különösen nagy kihívást jelentenek a biztonsági szervek számára. A közlemény szerint a nyílt tengeren működő eszközök esetében gyakran nehéz megállapítani azok eredetét és üzemeltetőit, ami megnehezíti a felelősségre vonást is.

A minisztérium arra kérte a kutatóintézeteket, a hajótulajdonosokat és a halászokat, hogy fokozott óvatossággal kezeljék a külföldről származó berendezéseket, valamint jelentsék a hatóságoknak az ismeretlen bójákat és egyéb gyanús eszközöket.

A közlemény egy korábbi esetet is felidézett, amikor egy kínai halász egy általa „kémhalnak” nevezett, gyanús szerkezetet talált a tengerben, amelyet végül átadott a hatóságoknak.

A kínai állambiztonsági minisztérium szerint a tengeri biztonság a nemzetbiztonság egyik kulcsfontosságú eleme, ezért a tengeri hírszerzési tevékenységek elleni fellépést tovább erősítik.

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