2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója (b) és Dusan Bajatovic, a szerb-orosz tulajdonú Gastrans d. o. o. igazgatója kezet fog a határt keresztező szerb-magyar nagynyomású földgázvezetéknél a vajdasági Horgos és a Csongrád-Csanád megyei Röszke határában 2021. július 4-én. A Magyarországról átsajtolt csővég, illetve a szerb vezeték végpontjának összehegesztésével, az aranyvarrat elkészítésével megtörtént a szerb és a magyar nagynyomású földgázvezeték-rendszer fizikai összekapcsolása.
Nyitókép: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni; katonák védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig – közölte Szijjártó Péter vasárnap.

Vasárnap délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök közölte: „Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze.”

Szijjártó Péter vasárnap délután elmondta, hogy telefonon egyeztetett Szerbia energiaügyi miniszterével, a török energiaügyi miniszterrel és az orosz energiaminiszter-helyettessel is, „akikkel egyetértettünk abban, hogy minden eddiginél határozottabban kell fizikailag védeni a vezetéket, hiszen a vezeték elleni támadások egyre sűrűbbek. Megállapodtunk abban, hogy szoros kapcsolatban maradunk, mindenki megteszi a magáét, mindenki határozott intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Török Áramlat vezetéket meg tudjuk védeni az egész európai szakaszán”.

„Így állunk most ebben a kérdésben. Ez egy nagyon durva támadás Magyarország szuverenitásával szemben, de ahogy eddig is, most is meg fogjuk védeni Magyarországot” – szögezte le a miniszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Európa egy hatalmas energiaválság felé közeledik óriási lépésekkel. „Láthatjuk, hogy az iráni háború és az ukrajnai háború közösen milyen komoly energiaellátási válságot állíthat itt elő Európában egy energiaár-válsággal együtt. Az olaj és a gáz ára az elmúlt hetekben 60, illetve 70 százalékkal emelkedett itt, Európában, és már az olyan esztelen javaslatok is megfogalmazódtak az Európai Bizottság részéről, minthogy 10 kilométer per órával csökkentsük az autópályákon a maximális sebességet, vagy hogy az emberek telekocsi szolgáltatással menjenek munkába, vagy maradjanak otthon. Na most ebben a helyzetben teljesen világos, hogy új energiaforrásokra, még több olajra és még több gázra lenne szükség itt Európában ahhoz, hogy az ellátás biztonságban legyen meg, hogy az árak ne emelkedjenek brutálisan” – szögezte le.

Szijjártó Péter azt mondta, „ehhez képest az elmúlt években főleg az ukránok nagyon durva eszközökkel törekednek arra, hogy az orosz kőolaj és földgázellátást elvágják Európától. Sajnos ebben Brüsszel is a partnerük. Korábban az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket”.

„Ugye a robbantás után sokáig azt mondták, hogy az oroszok voltak, ami némiképpen logikátlan lett volna, sőt teljes egészében logikátlan lett volna, mert miért robbantották volna fel az oroszok a saját vezetéküket. Szóval az oroszokat vádolták, aztán ehhez képest kiderült, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlat vezetéket, ami egy gázvezeték volt. Aztán utána az Ukrajnán keresztüli földgázellátást zárták el, majd a Barátság kőolajvezeték elzárásával megszüntették Magyarország és Szlovákia felé irányuló kőolajszállítást” – sorolta a miniszter.

Szijjártó Péter hozzáfűzte, az elmúlt hetekben folyamatosan támadták drónok tucatjaival a Magyarországra földgázt szállító Török Áramlat vezetéket Oroszország területén, és most ezen támadások sorába illeszkedik bele az a szerbek által meghiúsított terrortámadás, illetve szabotázskísérlet, amit Szerbia területén, a Vajdaság területén, a Török Áramlat vezeték felrobbantása érdekében készítettek elő. Szerbia területén,

a Vajdaság területén ugyanis olyan mennyiségű robbanóanyagot találtak a Török Áramlat vezeték mentén, amivel simán fel lehetett volna robbantani a vezetéket

– jegyezte meg.

Szijjártó Péter rámutatott, így tehát egy terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben. „Ezt a szerbek megakadályozták, ez a terrortámadási kísérlet pedig jól illeszkedik abba a sorba, amelyben az ukránok folyamatosan próbálják ellehetetleníteni az orosz gáz és olaj szállítását Európa irányába. Ez egy nagyon durva támadáskísérlet volt a szuverenitásunkkal szemben, hiszen az energiaellátásunk, az energiabiztonságunk elleni támadás az egyben támadás a szuverenitásunkkal szemben is” – mondta.

„Mi meg fogjuk védeni Magyarországot, megvédjük Magyarország energiaellátását, megvédjük a magyar családok, a magyar gazdaság energiaellátását, harcolunk azért, hogy Magyarországon az energiaellátás biztonságban legyen, hogy Magyarországon ne legyen drámai energiaár-emelkedés, ehhez pedig szükség van az orosz olajra és az orosz gázra” – ismertette.

Hozzátette, ezért a Védelmi Tanács ülésén a miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni, a katonák védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában a szerb-magyar határtól egészen a magyar-szlovák határig.

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

Török Áramlat gázvezeték: szabotázs gyanújával nyomoz a szerb ügyészség Magyarkanizsán

Robbanószerek a szerb–magyar gázvezetéknél: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze vasárnap délutánra

Súlyos balhé Magyarkanizsán, utakat zártak le, a hadsereget is bevetették

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

