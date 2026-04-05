Robbanószerek: Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze ma délutánra

Drámai hangvételű üzenetet tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán: „Most tettem le a telefont Aleksandar Vučić szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze” – írja a magyar kormányfő.

Előzőleg, mint az InfoStart is megírta, a szerbiai Magyarkanizsán szerb rendőrségi-katonai művelet kezdődött, utakat is lezártak.

Hivatalos tájékoztatás szerint a szabadkai felső ügyészség jóváhagyásával a bűnügyi rendőrség tagjai a katonai rendészettel és a szerb hadsereg más alakulataival közösen kutatják át a területet. Az akció célja

„olyan tiltott anyagok felkutatása, amelyek veszélyt jelenthetnek a lakosság életére, illetve a térség létfontosságú infrastrukturális létesítményeire.”

Az ellenőrzés földi egységek bevonásával zajlik, a műveleteket a levegőből helikopterek felügyelik és koordinálják. A helyszínen a rendelkezésre álló teljes rendőri és katonai állomány dolgozik.

A kutatásban drónokat, nyomkövető kutyákat, hőkamerás eszközöket, tűzszerész csoportokat, mentőjárműveket, valamint más, speciális technikai felszerelést is bevetettek.