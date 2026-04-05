2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

ELŐZMÉNYEK

„Szabotázsakció – elrendeltük a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét” – ezzel a kísérőszöveggel tett ki Orbán Viktor miniszterelnök egy videót a Facebook-oldalára.

A Török Áramlat vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Személyi sérülés nem történt, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerbek megerősítették a gázvezeték védelmét. A szerbiai gázvezeték létfontosságú Magyarország számára, a gázfogyasztásunk 60 százalékát ezen keresztül szerezzük be – mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-videóban, amelyben hosszan részletezte azt is: Ukrajna mindent megtesz, hogy Európát elvágja az orosz energiától.

Orbán Viktor a Védelmi Tanács vasárnapi ülésén elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni;

atonák védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt közölte, hogy „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”.

Az ügy előzménye, hogy Velebit, Oromhegyes és Ilonafalva térségében vasárnap reggel gyanús tárgyakat találtak közvetlenül a Török Áramlat gázvezeték közelében. A terület átvizsgálására 140 katona és rendőr részvételével nagyszabású akció indult. A szerb rendőrség és hadsereg a Felsőhegy (Gornji Breg) és Ilonafalva (Vojvoda Zimonjić) közötti útszakasz közelében két fekete hátizsákot talált, bennük mintegy négy kilogrammnyi robbanóanyaggal. „Feltételezésünk szerint plasztik robbanóanyagról van szó, valamint olyan kiegészítő anyagokról, amelyek robbanószerkezet összeállítására utalnak” – mondta Mladenka Manojlovic ügyész. Tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás és -kereskedelem, valamint szabotázs gyanújával indított eljárást a Szabadkai Felsőfokú Ügyészség.

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök korábban közölte: telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit tájékoztatott a nyomozás részleteiről. Mint Vučić elnök fogalmazott, „ha az akció sikerrel járt volna, Magyarország és Szerbia északi része gázellátás nélkül maradhatott volna.”

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”. A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

2026. április 5. 21:40
Szabotázs a Török Áramlat ellen és Citadella-avató az év eddigi legmelegebb napján – a nap hírei
2026. április 5. 21:00
Új korszak – Már a kórházak is látják a képernyőidő ártalmait
