„Szabotázsakció” – Orbán Viktor videót tett ki a szerbiai gázvezeték ügyéről

A Török Áramlat vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő. Személyi sérülés nem történt, a gázvezeték zavartalanul működik. A szerbek megerősítették a gázvezeték védelmét. A szerbiai gázvezeték létfontosságú Magyarország számára, a gázfogyasztásunk 60 százalékát ezen keresztül szerezzük be – mondta Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-videóban, amelyben hosszan részletezte azt is: Ukrajna mindent megtesz, hogy Európát elvágja az orosz energiától.

Orbán Viktor a Védelmi Tanács vasárnapi ülésén elrendelte, hogy a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni;

atonák védik majd a földgázvezetéket, az átadási pontokat egész hosszában a szerb–magyar határtól egészen a magyar–szlovák határig.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt közölte, hogy „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben”.

Az ügy előzménye, hogy Velebit, Oromhegyes és Ilonafalva térségében vasárnap reggel gyanús tárgyakat találtak közvetlenül a Török Áramlat gázvezeték közelében. A terület átvizsgálására 140 katona és rendőr részvételével nagyszabású akció indult. A szerb rendőrség és hadsereg a Felsőhegy (Gornji Breg) és Ilonafalva (Vojvoda Zimonjić) közötti útszakasz közelében két fekete hátizsákot talált, bennük mintegy négy kilogrammnyi robbanóanyaggal. „Feltételezésünk szerint plasztik robbanóanyagról van szó, valamint olyan kiegészítő anyagokról, amelyek robbanószerkezet összeállítására utalnak” – mondta Mladenka Manojlovic ügyész. Tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás és -kereskedelem, valamint szabotázs gyanújával indított eljárást a Szabadkai Felsőfokú Ügyészség.

Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök korábban közölte: telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel, akit tájékoztatott a nyomozás részleteiről. Mint Vučić elnök fogalmazott, „ha az akció sikerrel járt volna, Magyarország és Szerbia északi része gázellátás nélkül maradhatott volna.”