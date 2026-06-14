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földrengés építkezés fal repedés
Nyitókép: Unsplash

Földrengés volt Görögországban, nem is kicsi

Infostart / MTI

Közepes, 5,1-es erősségű földrengés rázta meg vasárnap este a görögországi Peloponnészoszi-félsziget délnyugati részét - közölte az Athéni Egyetem földtani intézete.

A görög földtani intézet tájékoztatása szerint a földmozgást helyi idő szerint 21 óra 17 perckor regisztrálták. Károkról, illetve esetleges áldozatokról nem érkeztek jelentések. A földrengés fészke mintegy 9 kilométeres mélységben volt 16 kilométerre Methoni kisváros partjai előtt.

"Eddig nem regisztráltunk károkat. A rengést azonban egyértelműen érezni lehetett" - mondta Panagiotisz Karvelasz, a régió polgármestere a görög közszolgálati rádiónak nyilatkozva. A görög sajtó szerint

a földlökést Kréta szigetén is érezni lehetett.

Vazilisz Karasztatisz szeizmológus a görög televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy jelenleg még nem lehet megmondani, hogy ez volt-e a fő rengés. Mint mondta, ehhez néhány napnak el kell telnie. A régióban a múltban már voltak ennél jóval erősebb földrengések is. Ezért még nem lehet visszavonni a riasztást - tette hozzá.

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Kezdőlap    Külföld    Földrengés volt Görögországban, nem is kicsi

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