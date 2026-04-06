Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Cikkünk frissül.

„Húsvéthétfő, reggel 6. Szabotázsakció. Helyzet van. Indulunk Kiskundorozsmára ellenőrizni a gázvezeték magyar szakaszát. Hamarosan jelentkezem!” – írta ki a közösségi oldalára Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videóban is bejelentkezett, amiben azt mondta, hogy „locsolkodni kéne mennünk”, azonban a szerb–magyar határ felé veszi az irányt, ahol megnézik a Török Áramlat belépési pontját Kiskundorozsma környékén. Elmondása szerint a katonák is úton vannak a gázvezetékhez járőrözés céljából.

Reggel nyolc órakor Sziijártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel együtt jelentkezett Orbán Viktor Kiskundorozsmáról. Mint mondta, a helyzet rendkívül súlyos „Korábban az olajról volt szó, blokád alá kerültünk. Ezt máshonnan pótoljuk, de a gázvezeték az még jobban hasonlít az ütőérhez” – fogalmazott a miniszterelnök. Felidézte, hogy már korábban is zárták el a gázvezetéket, ezért is épült a Török Áramlat.

„Jelenleg is ukrán gázblokád alatt vagyunk, de tudjuk pótolni dél felől a kiesést. Ha ezt a köldökzsinórt elvágják, akkor a magyar gazdaság megáll, és magyar családok százezrei maradnak gázellátás nélkül; ezért is súlyos, ami Szerbia terültén történt” – hangsúlyozta.

A kormányfő köszönetet mondott a szerbeknek a gyors és hatékony fellépést, hogy nagyobb baj történjen. Mint mondta, a nyomozások folyamatban vannak, a szabotázsakció föltárása zajlik. „Ez az ő dolguk, a mi felelősségünk nagyjából innen – Kiskundorozsma – szerk. megj. – kezdődik, amikor ez a csővezeték a felszínre érkezik, ez az első olyan fizikai állomás, ahol lehet látni azt a vezetéket, amelyen a gáz érkezik.”

Orbán Viktor felidézte, hogy a védelmi tanács tegnapi ülésén elrendelték a vezeték katonai védelme alá helyezését, ez már a második lépés, hiszen amikor az ukránok az olajblokádot bevezették, akkor a kormány hozott egy döntést arról, hogy minden kritikus infrastruktúrát katonai védelem alá kell helyezni, így kiskundorozsmai helyszínt is már katonák biztosítják. A védelmi tanács mostani döntése tehát azt jelenti, hogy a vezeték többi szakaszát is védelem alá helyezték – mondta.

„Ma azért vagyunk itt a hadsereg vezetőivel, hogy megnézzük, melyik egységet jelölték ki erre a feladatra, szemlét tartottunk, megnéztük a fölszereltségüket, megnéztük a katonákat, beszéltünk a parancsnokaikkal, és azt tudom jelenteni az ország közvéleménye számára, hogy a Magyar Honvédség képes arra, hogy katonai védelem alá helyezze ezt a vezetéket, szükség esetén pedig meg is védje!”

A honvédség kialakított a járőrözési rendszert, és a tegnap kiadott parancs után mára teljes tervvel rendelkeznek és ennek végrehajtását meg is kezdték – tette hozzá a kormányfő, hangsúlyozva: „tehát Magyarország gázellátás egyelőre nincs veszélyben, de észnél kell lenni, a szükséges ellenőrzést és a folyamatos védekezést azt teljesíteni kell!”

Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszolva elmondta: nincs tudomásuk arról, hogy a gázvezeték magyar szakaszán terveztek volna robbantást. Mint fogalmazott, ha tudomásuk lett volna, azt időben megakadályozták volna. „Most azért a figyelmünk megtöbbszöröződött a szerbiai esetet követően. De nem számítok arra, hogy váratlanul, előzetes hírszerzési információk nélkül ilyesmi történhetne Magyarországon. Az összes ezzel foglalkozó szervezetünk élesre vannak járatva.” A kormányfő úgy gondolja, Magyarország energiaellátása most bizonyságban van.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy egész Európa egy rendkívül súlyos energiaválság felé szaladt, ezért talán a következő napok sorsdöntőek lesznek. Ugyanis előállt a világ energiaellátásában – mint a Covidnál, amikor versenyfutás alakult ki a vakcinákért, meg a betegek ellátáshoz szükséges berendezésekért –, hogy először árverseny, majd készletverseny van, illetve lesz. Szavai szerint egy nagy csata zajlik a háttérben, ami arról szól, hogy hagyjuk abba – ez a magyar álláspont is – az orosz energia szankcionálását, tekintettel a Hormuzi-szoros miatt kialakult globális energiaellátási válságra, és kezdjük el behozni az összes gázt és olajat, amit csak képesek vagyunk.

A másik oldalon az az álláspont van, hogy erre nincsen szükség; ugyan lesznek ellátási gondok, de mégis fönn kell tartani a szankciókat, és az orosz–ukrán háború szempontját az európai energiaellátás elé kell helyezni – folytatta. „Ez a csata zajlik.” Mint jelezte, nem lepődne meg, ha a következő napokban további fenyegetésekről érkeznének hírek Európa-szerte.

Orbán Viktor szerint mindebből nem szabadna kampánykérdést csinálni, mert az ország energiabiztonsága az egy kormányzati kérdés, ahhoz meg „stratégiai nyugalom kell, nem színház, nem bohóckodás, hanem higgadt, nyugodt és biztos kéz”. A mostani gondok túlnyúlnak majd a magyar választás időpontján, egészen addig, amíg Európában meg nem változtatják az orosz energiáról hozott negatív döntést – tette hozzá.

Orbán Viktor jelezte: nem látja alapját, hogy meghívja Magyar Pétert a védelmi tanács ülésére. Hallotta ő is, hogy a közelgő választások miatt ezt követeli a Tisza Párt elnöke, de szerinte a jelenlegi kormánypártok fognak nyerni hat nap múlva, így nincs relevanciája a kérdésnek.

Szijjártó Péter a helyzet súlyosságát illetően megjegyezte: ma Európa-szerte a gáztárolók 9 százalék körüli töltöttségen vannak, míg a magyar 25 százalék körül. „Ez a különbség egy ideológiai és egy észszerű energiapolitika között.”

A miniszterelnök kitért arra is, hogy az amerikai és a magyar álláspont egybeesik: bár általában szorgalmazzák az orosz energia távoltartását a nyugat-európai piacoktól, de most a Hormuzi-szoros miatt most bátorítják az oroszokat, hogy minél több energiát szállítsanak, máskülönben az árak úgy megnövekednek, amit az amerikai gazdaság sem bír elviselni. Közölte: ami a következő hetekben vár az egész világra, annak a kihatása évekre eldönti az európai gazdaság teljesítményét. Az európai gazdaság radikális teljesítménycsökkenést fog elszenvedni. „Ez mindent föl fog borítani, és nagyon kevés idő van a cselekvésre.” Véleménye szerint tapasztalható lesz egy 2022-es energiaválság és egy 2008-as pénzügyi válság is.

Ki áll a szabotázsakció mögött?

„Én a mértéktartás híve vagyok – válaszolta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy kik készülhettek szabotázsra a vezeték ellen. „Mondani, csak olyan tényeket szabad, amiben biztosak vagyunk. És egyelőre, hogy pontosan kik készültek szabotázsakcióra, arra mi, magyarok nem tudunk válaszolni.” Mint mondta, ebben az ügyben a szerbek folytatnak nyomzást, várjuk meg a tényeket, ezt majd a szerbek juttatják el részünkre.

„Nem rombolnám tovább az ukrán–magyar kapcsolatokat azzal, hogy a tények ismerete nélkül megvádoljak bármilyen országot, például Ukrajnát” – jegyezte meg, hozzátéve: mindenesetre, amit most tapasztalunk, illeszkedik az eddigi eseménysorba, és az ukránok van képessége arra, hogy ilyet tegyenek, de nem tudjuk, hogy emögött az akció mögött ők állnak-e. Felidézte, az Északi Áramlat felrobbantása után is arról beszéltek, hogy az oroszok voltak, majd kiderült, hogy az ukránok.

