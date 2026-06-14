ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 14. vasárnap Vazul
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A miniszterelnök politikai geget csinált a radmaimark.hu-ból.
Nyitókép: Magyar Péter videója

Magyar Péter politikai csalinak használta a radnaimark.hu-t

Infostart

Tudatosan elhelyezett politikai csalinak nevezte Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője a Radnai Márk nevét viselő honlap vasárnapi frissítését, amelyre korábban a hazai sajtó több vezető orgánuma is tényként hivatkozva hívta fel a figyelmet.

A politikus vasárnap esti közösségimédia-bejegyzésében közölte, hogy a radnaimark.hu weboldalon megjelent új tartalom – amely a korábbi ígéretek szerint az úgynevezett „ország leghíresebb szobájában” történteket hivatott bemutatni – valójában egy politikai ellenfeleinek és a kormányközeli médiának szánt leleplező videó, illetve figyelemelterelő akció volt.

Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott: bízik benne, hogy a közzétett felvétel nem okoz csalódást a politikai vezetőknek és a szakértőknek, miközben nevesítve bírálta az Index, az Origo, az ATV és a Blikk szerkesztőségeit, amiért álláspontja szerint azok „gondolkodás nélkül rárepültek a mai csalira”.

A politikus szerint az érintett sajtótermékek által tájékoztatott választókat érheti csalódás a weboldal tényleges tartalmának megismerése után.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter politikai csalinak használta a radnaimark.hu-t

weboldal

média

radnai márk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Háború és klímabiztonság – a szakértő szerint az iráni konfliktus Európában is mélyítheti a konfliktusokat

Háború és klímabiztonság – a szakértő szerint az iráni konfliktus Európában is mélyítheti a konfliktusokat
A Közel-Kelet és Észak-Afrika térsége több szempontból is rendkívül problémás az élelmiszer-ellátási bizonytalanságok, a társadalmi instabilitás és a komoly vízhiány miatt – figyelmeztett Papp Zsanett Gréta klíma- és energiapolitikai elemző. A European Geosciences Union szakpolitikai munkacsoport-vezetője az InfoRádióban elmondta: a közel-keleti háború által generált kockázatok Európa-szerte érezhető hatásokkal járnak, beavatkozás nélkül pedig megsokszorozódhatnak a problémák a következő évtizedekben.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Évek óta egyre kevesebb a részvény az amerikai tőzsdéken, ennek most vége

Évek óta egyre kevesebb a részvény az amerikai tőzsdéken, ennek most vége

Hosszú évek után fordulat jöhet az amerikai részvénypiacon, miközben a vállalatok korábban észvényvisszavásárlásokkal csökkentették a forgalomban lévő részvények számát, a következő két évben akár 1500 milliárd dollárnyi új részvény jelenhet meg a piacon, írja a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megérkeztek szállásukra a vb-favorit angolok: lelkes helyiek és pompomlányok fogadták őket

Megérkeztek szállásukra a vb-favorit angolok: lelkes helyiek és pompomlányok fogadták őket

Az ellopott felszerelés megkerült, és megoldódott az is, mit tesznek, ha valaki kémkedni akarna az edzésükön.

BBC
Business Sport Travel Science
'Let's not blow it!' Trump says after Tehran warns Israeli strike on Beirut risks US-Iran deal

'Let's not blow it!' Trump says after Tehran warns Israeli strike on Beirut risks US-Iran deal

The strike on Lebanon's capital comes after the US president said a deal between the US and Iran would be signed on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 14. 21:48
Könnygázzal oszlatta Genfben a rendőrség a ranciaországi G7 csúcstalálkozó ellen tüntetőket – a nap hírei
2026. június 14. 21:12
Letarolta a jég Magyarország déli részét, félelmetes videók és fotók
×
×