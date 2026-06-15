Nemzetbiztonsági veszélyt jelent egy népszerű AI

A példátlan korlátozásra mindössze néhány nappal a Fable 5 nyilvános bemutatása után került sor, nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva – írja a portfolio.hu.

A vállalat közleménye szerint a hatóságok kezdetben a külföldi felhasználók elől zárták volna el a hozzáférést, ám az intézkedés technikai következményeként végül minden ügyfelük számára le kellett állítaniuk a két új rendszert. Bár a nemzetbiztonsági szervek konkrét fenyegetést nem neveztek meg, az amerikai kormányzat olyan módszert azonosított, amellyel kijátszhatók a modellek beépített biztonsági korlátai.

Az Anthropic szerint ugyanakkor a bemutatott technika csupán néhány már ismert, kisebb biztonsági rést érint,

és más piacon lévő modellek is képesek hasonló sebezhetőségek azonosítására.

A Fable 5-öt már a bevezetése előtt komoly szakmai viták kísérték.

A fejlesztőcég egy áprilisi zárt körű tesztelés során elismerte, hogy a modell szinte túl erős a nyilvános kiadáshoz, mivel képes számítógépes rendszerek önálló feltörésére. Bár a kritikusok ezt marketingfogásnak tartották, a brit kormány MI-biztonsági intézetének hivatalos tesztjei igazolták az aggályokat: a rendszer az esetek 73 százalékában sikeresen játszotta ki a védelmi vonalakat.

Szakértők szerint ez minőségi ugrást jelent a mesterséges intelligencia kiberbiztonsági képességeiben.

A tiltás európai visszhangot is kiváltott. Az Európai Unió – amely éppen júniusban kapott hozzáférést a Mythoshoz – az eset kapcsán a kontinens technológiai szuverenitásának megerősítését sürgette. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy értékelik a helyzetet, a testület pedig pont ebben a hónapban jelentett be új stratégiai lépéseket az amerikai és ázsiai technológiai függőség csökkentésére.

A döntés hátterében politikai feszültségek is húzódnak

Az Anthropic és a Trump-kormányzat viszonya kifejezetten rossz: Donald Trump elnök korábban nyilvánosan bírálta a vállalatot, a védelmi minisztérium pedig úgynevezett „ellátásilánc-kockázatnak” minősítette a céget. Ilyen, korábban csak rivális külföldi államok vállalataira alkalmazott besorolást amerikai cég még soha nem kapott. Az Anthropic emiatt pert indított a Pentagon ellen; a bíróság köztes döntése alapján a kormányzati szervek a jogi eljárás lezárultáig egyelőre használhatják a cég korábbi eszközeit.