Hét nap, nyolc város: megvannak Orbán Viktor országjárásának újabb helyszínei

Március 16-án, hétfőn Kaposváron kezdődött Orbán Viktor utcafórum-sorozata: a Fidesz-KDNP elnöke olyan fórumokon tart beszédet és válaszol az érdeklődők kérdéseire, amelyekre nem szükséges belépő, bárki részt vehet rajtuk.

Eddig március 22-ig (Hódmezővásárhely) voltak meg a kormányfő programsorozatának helyszínei, most egy Facebook-posztban közölte, mely városokba látogat el a következő héten: Kecskemét, Nagykanizsa, Esztergom, Törökszentmiklós, Veszprém és Győr (ugyanazon a napon), Pécel, Békéscsaba.