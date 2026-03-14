Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.
Az államtitkár megerősítette: újabb otthon startos lakásfejlesztések indulnak

A beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak a megfizethető új építésű lakáskínálat bővítéséhez, az építőipar serkentéséhez és több ezer új munkahely létrehozásához – közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Újabb lakásfejlesztések indulhatnak Budapesten és Debrecenben az Otthon Start Program keretében – közölte Facebook-oldalán Panyi Miklós.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára úgy fogalmazott, „újabb 3400 otthon startos lakás fejlesztésének gyorsított építési engedélyezési eljárása kezdődhet meg”. Kiemelte, hogy a beruházások jelentős mértékben hozzájárulnak a megfizethető új építésű lakáskínálat bővítéséhez, az építőipar serkentéséhez és több ezer új munkahely létrehozásához.

A kilenc beruházás 3000 budapesti és 400 debreceni lakás fejlesztését célozza,

a gyorsított építési engedélyezési eljárásban nyerő projektek nagy része barnamezős területen található kisebb, 250-400 lakásos fejlesztés, amelynek révén lepusztult városrészek újulhatnak meg.

Az államtitkár jelezte, ezzel a több mint 3400 lakást magában foglaló 9 fejlesztéssel már 23-ra bővült az otthon startos „gyorsítópályára” tett fejlesztések száma.

Panyi Mikós tájékoztatása szerint ezek a beruházások csaknem 16 ezer lakás megépítését célozzák országszerte, jelentős mértékben hozzájárulva a megfizethető lakáskínálat bővítéséhez, a lakásárak féken tartásához, a fiatal elsőlakás-vásárlók helyzetbe hozásához, az építőipar serkentéséhez és az eddig elhanyagolt városrészek megújításához.

Az államtitkár emlékeztetett: az a kormány célja, hogy öt év alatt több mint 50 ezer új otthon startos lakás épüljön, ami mintegy 4500 milliárd forintnyi beruházási érték mellett több ezer új munkahely létrehozását is elősegíti.

