Toy house and calculator with copy space. Property, home insurance, buy, sell and rent concept.
Nyitókép: mohd izzuan/Getty Images

Ezt is felpörgethette az Otthon Start

Infostart

Új lendületet adhatott a program a CSOK Plusz-hitelfelvételeknek is.

Megélénkültek a CSOK Plusz igénylések az év végén, ez összefüggésben lehet az Otthon Start program tavaly szeptemberi indulásával – közölte a money.hu.

Mint írják, 2024-ben a szeptember-decemberi időszak havi átlagos igénylésszáma mintegy 4 százalékkal elmaradt a január-augusztusi szinttől, ezzel szemben 2025-ben már közel 5 százalékkal meghaladta az utolsó négy hónap igényléseinek átlaga a január-augusztusi adatokat.

Ez a trendforduló időben egybeesik az Otthon Start konstrukció megjelenésével – teszik hozzá a közleményben.

Az Otthon Startot igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év, és a kérelmezők 46 százaléka házas.

Így nagyrészt jogosultak lehetnek a gyermekvállaláshoz kötött CSOK Plusz kamattámogatott konstrukció igénybevételére is. A money.hu elemzése szerint az Otthon Start nemcsak önálló termékként bizonyult népszerűnek, hanem növelhette a CSOK Plusszal kombinált igénylések számát is.

A kettő lehetőség kombinálásával ugyanis a családok jelentősen megemelhetik a rendelkezésre álló támogatott hitelkeretet. Így könnyebben elérhetővé válnak a magasabb piaci értékű, nagyobb alapterületű vagy korszerűbb energetikai felszereltségű ingatlanok is. Mindez a piaci szintnél jóval alacsonyabb, fix 3 százalékos kamattal, és a bankok az ügyfelekért folytatott versenye miatt több banknál ennél is kedvezőbb feltételekkel.

Kettős pénzügyi előnyt jelenthet a konstrukciók ötvözése,

hiszen a tranzakció már a kezdeti szakaszban jelentős könnyítést kínál az illetékmentesség révén, a CSOK Plusz beépített garanciáinak köszönhetően pedig a hitelfelvételt követő második és harmadik gyermek érkezésekor érdemi tőketartozás-elengedéssel mérséklik a fennálló hitelterhet – teszik hozzá a közleményben.

Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője a közleményben hangsúlyozta: a kettős hitelteher miatt a bankok szigorúbban vizsgálják a jövedelemarányos törlesztési mutatót, ez magasabb igazolt jövedelmet tesz szükségessé. A jogosultsághoz elengedhetetlen a házastársi jogviszony és a feleség életkori korlátjának is a betartása, amely főszabály szerint 41 év.

A vállalt gyermekek meg nem születése súlyos büntetést vonhat maga után

– emelte ki a hitelszakértő. A kettős konstrukcióba így kizárólag biztos alapokon nyugvó családtervezési szándék mellett javasolt belevágni.

Emellett hozzátette, hogy az Otthon Start hitel kiváltható CSOK Plusszal, a termék vissza nem térítendő támogatásai egy későbbi időpontban is elérhetővé válnak. Emiatt érdemes szakértővel egyeztetni, hogy mikor érdemes élni a lehetőséggel.

Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
