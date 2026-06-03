Balázs János: a zene összetartó erejét is fogja mutatni a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje

A június 4-i koncert minden aspektusból mutatja majd egyrészt a zene összetartó erejét, másrészt pedig az összetartozást – hangsúlyozta az InfoRádióban Balázs János zongoraművész. Példaként említette, hogy a szólisták is két generációt képviselnek: Bácsy-Schwartz Zoltán a fiatalabb generációt képviseli, és a hegedűművészet egyik legtehetségesebb képviselője, ő maga a középgenerációhoz tartozik, Vashegyi György és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar pedig az idősebbekhez. MIndez egy nagyon szép összetartozást, összeolvadást fog jelenteni minden aspektusban.

„Ez a repertoárban is ez meg fog mutatkozni, hiszen Max Bruch hegedűversenye, Liszt Esz-dúr zongoraversenye és Brahms IV. szimfóniája fog felcsendülni, amely azért mégiscsak a romantika korszakát vetíti elő számunkra. Tehát három különböző karakter, három különböző arcél, és mégis megférnek egymás mellett, sőt, kiegészítik egymást. Azt hiszem, hogy a Margitszigeti Szabadtéri Színház erre a legalkalmasabb tér, hiszen a szabad tér az egyet jelent a természet adottságainak a befogadásával és az inspiráció jelenlétével a zenén belül. A zongoristának azért az különleges, amikor a szellő átfújja az ujjait, úgyhogy – bár nem első alkalommal játszom ott, de – mindig egy nagyon várt alkalom ez a lehetőség, hogy az ország egyik legnagyobb szabadtéri színpadán játszhassunk” – fogalmazott.

Kiemelte még a szabadtéri koncertek természetközelsége mellett azt is, hogy olykor nehéz lehet a hangosítás, ami technikai dolog, és ami miatt például a hegedű, a zongora természetes hangja nem tud akusztikusan érvényre jutni. Ilyenkor lép be közvetítőként a technika, de szerinte a mai technológiai fejlettség révén és egy jó hangmérnökkel igazi klasszikus zenei hangzást fog tudni élvezni a Margitszigeti Színház közönsége. Más lesz persze, mint a Zeneakadémia, más, mint a MÜPA, de talán épp ez a szép benne – jegyezte meg, hozzátéve, hogy egy gyönyörű nyári estét ezen melódiák hallgatásával eltölteni, annak van egy hozzáadott értéke.

A koncert illeszkedik a Cziffra Fesztiválhoz is.

„Liszt Ferenc Esz-dúr zongoraversenye megannyi nagy zongoristának az egyik legnagyobb bravúrszáma volt, de talán ki kell emelni Cziffra György előadását, ami szerintem a párját ritkítja. És amióta Cziffra György ezt felvette lemezre, ismerik, akik azóta játsszák, és nagyon sokat jelent az ő zenei hozzáállása mint hozzáadott érték ehhez a concertóhoz. Másrészt ahogy Cziffra Györgynek az volt, így a róla elnevezett fesztiválnak is nagyon fontos a fiatal zeneművészek támogatása, integrálása” – emelte ki Balázs János. Kiemelte Bácsy-Schwartz Zoltán jelenlétét, aki az egyik legaktívabb és az egyik legnagyobb reménysége az egyébként nagyon erős magyar hegedűiskolának és hegedűdinasztiának. Végezetül elmondta: Brahms zenéje univerzális, az nem csak a Cziffra Fesztiválhoz, hanem minden klasszikus zenei fesztiválhoz illeszkedik.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.