2026. február 22. vasárnap Gerzson
Egy zöld domboldalon, tiszta kék ég alatt festői, piros és narancssárga tetőkkel rendelkező házak csoportja.
Nyitókép: Kajdi Szabolcs/Getty Images

Otthon Start: magasabb önerőt kérhetnek a bankok, ha rossz az energetikai tanúsítvány

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó
ELŐZMÉNYEK

Az egyes pénzintézetek előírhatják, hogy ingatlanvásárlásnál mely településeken vehető igénybe a kedvező, 10 százalékos önerő, és adott esetben dönthetnek úgy, hogy ennél magasabb hozzájárulást kérnek az ügyfelektől – mondta az InfoRádióban Garam Dániel. A money.hu hitelszakértője szerint a probléma főleg vidéken és a rosszabb energetikai besorolású ingatlanok esetében állhat fenn, de a falusi csok igénylése megfelelő alternatíva lehet.

Elképzelhető, hogy a korszerűtlenebb vidéki házaknál akár 30-40 százalékos önerőt is kérhetnek a bankok az Otthon Start hitel felvételéhez. Az egyik nagy hazai pénzintézet ugyanis már hozott egy ilyen szabályt, amelyet a többi hazai bank is követhet.

Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője az InfoRádióban elmondta: az ingatlanok finanszírozhatósága szempontjából eddig is voltak ilyen szegmentálások a Magyar Nemzeti Bank adósságfék szabályaitól függően akár településtípus vagy ügyfélminősítés alapján. Az MNB már korábban lehetővé tette a bankoknak, hogy tízszázalékos önrésszel adjanak hitelt a fiatal első lakást vásárlóknak. Ez azt jelenti, hogy az a negyven évnél fiatalabb lakásvásárló, aki jó energetikai besorolású ingatlant vásárol, és nincs a nevén olyan ingatlan, amelyben ötven százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezik, jogosult erre a kedvezményre.

Mostantól azonban még szigorúbban veszik figyelembe az adott ingatlan energetikai besorolását. Ez azt jelenti, hogy

ha valaki egy nem korszerű vagy rossz energetikai besorolású ingatlant szeretne megvásárolni, akkor magasabb önerőt is kérhet tőle a bank.

Az egyes pénzintézetek tulajdonképpen mostantól előírhatják, mely településeken vehető igénybe a kedvező, 10 százalékos önerő, és adott esetben dönthetnek úgy, hogy ennél magasabb hozzájárulást kérnek az ügyfelektől.

Garam Dániel megjegyezte: már jelenleg is van a piacon néhány olyan bank, amelyek nem fogadnak el fedezetként A vagy I kategóriájú ingatlanokat. Hozzátette: a mostani gyakorlat inkább a D és a G energetikai besorolás közé eső ingatlanokra érzékeny. Az A és a C közötti kategóriákban korszerű, alacsony energiaigényű ingatlanok találhatók, melyeknél a szakértő szerint nem fog jelentkezni az említett probléma. Ugyanakkor figyelmeztetett:

minél alacsonyabb szintre megyünk az energiahatékonysági besorolásban, „annál jobban kinyílik az olló”.

Ezzel indokolja azt, hogy akár az említett 30-40 százalékos önerő-finanszírozás is elképzelhető az alacsonyabb kategóriákba eső ingatlanoknál.

A teljes magyar ingatlanállományt nézve nem túl magas azoknak a lakásoknak, házaknak az aránya, amelyek a felső kategóriába, vagyis az A, B vagy C besorolású energetikai tanúsítvánnyal rendelkező ingatlanok közé tartoznak. Sokkal nagyobb azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyek ennél kedvezőtlenebb energiaminősítést kaptak. Garam Dániel szerint ennek következményeként nem lehet kizárni, hogy tovább szűkül a kínálat a hazai ingatlanpiacon. Ugyanakkor kiemelte, hogy

a kormányzati intézkedések sokkal inkább annak adnak felhajtóerőt, hogy az új építésű ingatlanok minél szélesebb rétegeknek és minél rövidebb időn belül váljanak elérhetővé.

Az viszont tény, hogy az új építésű ingatlanok jellemzően jó energetikai besorolással rendelkeznek – főként Budapesten és a kiemelt vidéki városokban, megyeszékhelyeken. Más helyeken és a régebbi, korszerűtlenebb házaknál viszont valós probléma lehet, hogy a bankok nagyobb önerőt várnak el az érdeklődőktől.

A money.hu hitelszakértője elmondta: az utóbbi időben „kevesebb szó esik” az államilag támogatott, falusi csokos ingatlanvásárlási lehetőségről, amely nagy segítséget jelent a kistelepüléseken házat keresőknek. Garam Dániel felhívta a figyelmet, hogy ebben az esetben korszerűsítéssel egybekötött lakás- vagy házvásárlásra lehet támogatott hitelt, illetve vissza nem térítendő forrásokat igénybe venni.

Mint fogalmazott, ez a példa is azt mutatja, hogy „nem feltétlenül az Otthon Start az egyetlen út, amivel ingatlant lehet venni, mert vannak más lehetőségek is, amelyek jó kondíciójú hitelekkel elérhetőek”, és adott esetben ezekkel is érdemes számolni.

