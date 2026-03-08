Balogh László: kivárnak a lakásvásárlók, három zónára szakadhat a fővárosi panelpiac

Január és február közepe között a lakáspiaci kereslet 24 százalékkal csökkent éves összevetésben, a panellakásoknál viszont mindössze 9,7 százalékos volt a visszaesés mértéke – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője az InfoRádióban.

A téglalakásoknál ugyanakkor 28 százalékkal csökkent a kereslet. A társasházi lakások iránt leadott érdeklődéseken belül a panelek súlya 21-24 százalékos volt, idén februárban a 23 százalékos szinthez állt közelebb ez a részarány.

Kivárás van a vevők részéről, illetve lecsengett az Otthon Start Program által generált első nagy keresleti hullám

– fogalmazott Balogh László.

A panellakások ugyanakkor válságállónak bizonyulnak. A népszerűségük egyik titka, hogy egy négyzetméterre vetítve 21 százalékkal olcsóbbak, mint egy hasonló helyen lévő és hasonló állapotú téglaépítésű ingatlan. Viszont ez a stabil kereslet „megbillenhet”, mivel Budapesten 10-15 ezer olyan lakás fejlesztése indulhat el, amely az elsőlakás-vásárlókat célozza, és az Otthon Start Program keretében kormányzati kiemelést kapott. Ezeket nem lehet majd négyzetméterenkénti másfél millió forintnál drágábban adni.

Már most is vannak olyan budapesti kerületek, ahol közel másfél millió forintos négyzetméteráron lehet panellakásokat vásárolni

– emelte ki a vezető elemző.

Hozzátette, a fővárosi panelpiacon a XI. kerület a legdrágább.

Újbudán átlagosan négyzetméterenként 1 millió 460 ezer forintos áron kínálják eladásra a panellakásokat,

a XIII. kerületben is 1,380 milliós négyzetméterár az irányadó.

A legolcsóbb kerület a XXIII., ahol 915 ezer forintos négyzetméterár környékén lehet panellakást vásárolni.

Így egy 50 négyzetméteres panellakás a legolcsóbb kerületekben közel 50 millióba, a legdrágább kerületekben 75 millióba is kerülhet átlagosan.

Az utóbbi már nagyon közel van ahhoz az árszinthez, ahol a kedvezőbb áron elérhető, első lakásvásárlókat célzó új lakások piacra kerülnek.

A fővárosi panelpiac így három zónára szakadhat a jövőben.

Balogh László hozzátette, ezek a kerületek az elsőlakás-vásárlókat célzó fejlesztések kiemelő rendeletei alapján kerültek meghatározásra.