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Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Ukrán drónkeringővel indult az „orosz Davos” Szentpéterváron

Infostart / InfoRádió

Ismét Szentpétervár ad otthont az orosz Davosnak is nevezett nemzetközi gazdasági fórumnak, amelyen ezúttal is Vlagyimir Putyin tartja az egyik előadást. A konferenciát megelőző éjszaka ukrán dróntámadás érte a város környékén fekvő olajterminált.

Idén is több napig tart a szokásos Szentpétervári Gazdasági Fórum, ahol az orosz elnöknek egyebek mellett arról kell számot adnia, hogy az ukrajnai háború árnyékában miként indulhat ismét növekedésnek az orosz gazdaság.

Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban elmondta: a fórum az elmúlt években mindig tartogatott érdekes beszédeket és kijelentéseket,

  • ezen a fórumon még 2022-ben „szólt be” a kazah elnök Vlagyimir Putyinnak, elítélve az orosz agressziót Ukrajnában,
  • tavaly pedig ugyanitt egy orosz miniszter kijelentette, hogy országa gazdasága nem engedheti meg magának, hogy továbbra is évente ennyit kölcsön a háború kiadásaira.

„Sőt, a fórum után Vlagyimir Putyin azt mondta, hogy valóban át kellene értékelni, hogy mennyit költenek a haderőre, és lehet, hogy ezeket a kiadásokat mérsékelni kellene. De aztán nem így lett. Emiatt mindenképpen érdekes lesz, hogy a fórumon résztvevő orosz döntéshozók, üzletemberek mit fognak mondani a háború ötödik évében, az orosz gazdaság ugyanis nem áll annyira jól, a strukturális problémák, amelyek kialakultak az elmúlt években, nem fognak megoldódni pusztán a magas energiaár miatt” – húzta alá.

Hozzátette: Oroszország sehogy sem tudja megengedni magának, hogy éveken keresztül költségvetésének az egyharmadát a háborúra költse.

Bendarzsevszkij Anton szerint azonban fontos, hogy ezt a fórumot a helyén kezeljék.

„Ez egy kirakatrendezvény is. Az orosz hatalom azt próbálja demonstrálni, hogy egyáltalán nincsenek izolációban, hogy rengeteg ország eljön majd a fórumra – több mint 100 országot várnak –, és hogy Vlagyimir Putyin mennyire népszerű és mennyire támogatják azt a politikát, amit ő megvalósít.”

A fórumra említése szerint „ultrajobbos amerikaiak” is érkeznek.

„Sokan, akik nyugatról jönnek, például

holokauszttagadók, antiszemiták, még olyanok is, akik különböző bűncselekményekben vettek részt, de hát Vlagyimir Putyin számára ők »a nyugat valakijei«, akikre lehet mutogatni,

és azt mondani, hogy »itt van valaki Németországból, az Egyesült Államokból, vagy Nagy-Britanniából«.”

A Szentpétervár-környéki régióra az ukrán hadsereg a nemzetközi fórumot megelőző éjszaka a drónok tucatjait lőtte ki, amelynek következtében kigyulladt egy olajterminál.

A cikk Várkonyi Gyula összeállítása alapján készült.

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