Két késsel gyilkolt a felmentett katona

Az ügyészség felidézte, hogy a bűntett elkövetésekor szerződéses katonaként szolgáló férfi 2025. november 15-én megjelent volt barátnője kaposvári tartózkodási helyén azért, hogy elvigye a személyes dolgait. Veszekedni kezdtek, közben a férfi többször megütötte a nőt.

Amikor a nő nagybátyja a veszekedést hallva elindult az épület felső szintjére, szembetalálkozott a vádlottal, aki ököllel úgy fejen ütötte, hogy a földre esett.

A vádlott azért, hogy a nőt és rokonát megölje, két kést vett magához a lakóház konyhájából, ezekkel a nőt halálosan, nagybátyját könnyebben megsebesítette.

Az ügyben indult eljárás során az nyomozó ügyészek a férfi szervezetében és a lakásán kábítószert találtak. A vádlott katonai szolgálati jogviszonyát a Magyar Honvédség 2025. november 24-én méltatlanság miatt megszüntette.

A letartóztatásban lévő férfi ellen több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete, valamint kábítószer-birtoklás és -fogyasztás miatt életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában az ügyészség.