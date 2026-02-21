ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 21. szombat
Panellakások Budapesten.
Nyitókép: Méhes Tamás Dániel/Getty Images

Balogh László: erősödhet az árverseny az új lakásberuházások környékén

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Sok esetben már magasabb négyzetméteráron kínálnak használt lakásokat eladásra, mint amilyen áron új lakást is lehetne kapni.

Újabb tizenegy lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, így összesen csaknem 4300 új lakás és ikerház építése indul meg elsősorban Budapesten. A projektek komolyabb árversenyt hozhatnak magukkal – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az InfoRádióban. Ez a tizenegy projekt „gyorsítópályára kerül”, így – főként Budapesten – több ezer új lakás épülhet népszerű környékeken, a XI., XIV. kerületben, valamint Budaörsön is, amelyeket utána másfél millió forintos négyzetméterár alatt tudnak kínálni.

Ez a lépés bizonyos szempontból meglepetésnek számít, bizonyos szempontból viszont számítani lehetett rá

– értékelt Balogh László, aki szerint az viszont meglepetésnek számít, hogy már nem csak Budapest legkülsőbb kerületeiben, illetve legkevésbé népszerű lokációiban fejlesztik ezeket a lakásokat.

Úgy látja, hogy akár az árakat is befolyásolhatja ez a lakásépítési hullám, mind az új, mind a használt lakások piacán. Tekintve, hogy már korábban is 10-15 ezer lakás kapott kiemelt státuszt a kormányzat részéről, a nagy, 200-250 lakásos, megfizethető árakon induló beruházások környékén a használt lakások tulajdonosainak fel lesz adva a lecke.

Sok esetben már a használt lakásokat, adott esetben a panellakásokat is ugyanolyan vagy magasabb áron kínálják eladásra, mint az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő, legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárú új lakásokat. Ez lépéskényszerbe hozhatja az eladókat, fokozódhat az árverseny, aminek a nyertesei a vevők lehetnek – mondta el a vezető gazdasági szakértő.

Forrás: ingatlan.com
Forrás: ingatlan.com

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nominális árcsökkenés nem valószínű, ez az ingatlanpiacon nagyon ritka. A legvalószínűbb forgatókönyv az lehet, hogy a drágulás lelassul, illetve akár meg is áll. Mivel mindeközben a begyűrűző infláció hatásaként emelkednek a keresetek,

az ingatlanárak reálértelemben véve csökkenhetnek.

Az ingatlan.com közleményében hozzáteszik, hogy a mostani kiemelt projektek közül több beruházás is rozsdaövezeti besorolást kapott, így a vevők ott az új lakások 5 százalékos áfáját is vissza tudják igényelni.

