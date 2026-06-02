ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.09
usd:
305.29
bux:
135997.44
2026. június 2. kedd Anita, Kármen
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Megindult a minisztériumok átvilágítása és átszervezése – távozók is akadnak

Infostart

Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan köz­igaz­ga­tás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja – közölte a kabinet a kormany.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések – minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása – írták.

A Tisza-kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán-kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért – hangsúlyozták.

Ugyanakkor hozzátették: azt is ki kell mondani, hogy" voltak olyanok, akik nem egyszerű végrehajtói, hanem aktív kiszolgálói voltak annak a korrupt rendszernek, amely éveken át a magyar emberek érdekei helyett egy szűk hatalmi kör gazdagodását szolgálta". Az átvilágítások célja éppen az, hogy világosan elváljon egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai-hatalmi kiszolgálás.

A cél egy olyan köz­igaz­ga­tás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja - szögezték le a kormányzati közleményben.

Néhány tucat kormánytisztviselőt bocsátanak el a Külügyminisztériumból

Az elmúlt hetekben a Külügyminisztériumban is megkezdődött a belső átvilágítás és az intézményi átszervezés, amelynek keretében 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték – mondta a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára kedden feltöltött videójában.

Velkey György László beszámolója szerint a minisztérium több mint ezer dolgozójából azon néhány tucat ember érintett, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így – mint fogalmazott – „közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében”.

Az államtitkár tájékoztatása szerint minden érintettnek megindokolták a döntést, amelyet 38-an már elfogadtak.

Velkey György László azt hangoztatta, hogy „ez nem tisztogatás, hanem korrekt emberi bánásmód és kiállás azok mellett, akik napi szintű elszenvedői voltak akár félreállított diplomataként, akár állampolgárként mindannak, ami az elmúlt években a minisztériumban történt”. „Egyetlen célunk az új hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése, amely valóban a közjót, a valódi magyar érdeket és a magyar embereket szolgálja” – emelte ki az államtitkár.

Múlt heti sajtóhírek szerint 200 embert bocsátottak el a tárcától, a Külügyminisztérium azonban a Magyar Nemzetnek cáfolta ezeket az értesüléseket, és azt írta, „a minisztériumok átvételét követően természetes folyamat, hogy az új vezetés kialakítja a saját működési rendjét és vezetői struktúráját”.

„A munkatársakat érintő döntéseket minden esetben emberséggel, a személyes szempontokat és élethelyzeteket figyelembe véve hozzuk meg. A minisztérium működése folyamatos, feladatait maradéktalanul ellátja” – tették hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megindult a minisztériumok átvilágítása és átszervezése – távozók is akadnak

elbocsátás

átszervezés

minisztériumok

tisza párt

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: a modern hadseregek hibrid megoldásokban gondolkoznak, nem tudnak mindent a drónok

Kaiser Ferenc: a modern hadseregek hibrid megoldásokban gondolkoznak, nem tudnak mindent a drónok
A jövő háborúit sem csak gépekkel vívják majd, mindig szükség lesz emberi erőre a harctéren – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a biztonság- és védelempolitikai szakértő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint ugyanakkor az utóbbi időben a legígéretesebb fejlesztések a counter drónokat, vagyis a védelmi, drónelhárító rendszereket érintették.
 

Befagyott a front, az erődöv és a drónok Ukrajnát segítik

VIDEÓ
Háború: meddig arat még a halál Ukrajnában? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.03. szerda, 18:00
Rab Árpád
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A vietnámi háború óta nem volt ilyen: egyetlen vadászpilóta gépét kétszer is lelőtték a háborúban

A vietnámi háború óta nem volt ilyen: egyetlen vadászpilóta gépét kétszer is lelőtték a háborúban

Egy friss jelentés arról számolt be, hogy az Egyesült Államok pilótája már fél évszázada páratlan esemény részese volt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valóságos roham indult az új kedvenc balkáni országért: tömegesen vesznek repjegyet a magyarok

Valóságos roham indult az új kedvenc balkáni országért: tömegesen vesznek repjegyet a magyarok

A repjegy.hu foglalási adatai szerint a Budapestről június és augusztus között induló utazások esetében közel 50 százalékkal nőtt az európai tengerparti célpontokra utazók száma.

BBC
Business Sport Travel Science
Henry Nowak arrest footage raises 'serious questions for police', PM says

Henry Nowak arrest footage raises 'serious questions for police', PM says

Sir Keir Starmers says the question of "how accusations of racism informed decision making" must be addressed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 2. 21:26
Már jövő hét elején kész találkozni az ukrán elnökkel a magyar kormányfő – a nap hírei
2026. június 2. 20:50
Megszületett a rektorjelölti döntés a MOME-n
×
×