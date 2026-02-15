ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 15. vasárnap Georgina, Kolos
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én. Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fõ témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttmûködés - jelentette ki Szijjártó Péter.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar-szlovák-horvát összefogás körvonalazódik az ukrán Barátság-probléma miatt

Infostart / MTI

Szijjártó Péter és Robert Fico sejti, mikor állhat helyre a Barátság vezetéken keresztüli szállítás, de addig is tenni kell valamit az energiabiztonságért.

Mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében először is emlékeztetett, hogy Magyarország és Szlovákia korábban kiharcolta, hogy továbbra is olcsó orosz kőolajat vásárolhassanak a Barátság vezetéken, és ez a szankciós kivétel tartalmazza azt is, hogy amennyiben a vezetékes tranzit ellehetetlenül, akkor a két ország tengeri úton is beszerezheti az orosz kőolajat.

„Márpedig az ukránok politikai okokból továbbra sem indítják újra az olajszállítást a Barátság vezetéken, így a mai napon Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel levélben fordultunk Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszterhez, hogy Horvátország a brüsszeli szabályoknak megfelelően haladéktalanul tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé az Adria-kőolajvezetéken keresztül” – tájékoztatott.

„Egyetlen ország, így hazánk energiaellátásának biztonsága sem lehet ideológiai kérdés, így elvárjuk a horvátoktól, hogy Ukrajnával ellentétben ne kockáztassák politikai okokból Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának biztonságát” – tette hozzá.

ukrajna

szijjártó péter

horvát

robert fico

barátság

A Fradi az új Pro Recco, a Vasas támogatót keres – vízilabda-BL-elemzés Faragó Tamástól

Magyar Péter is évet értékelt

Szépen adózik az OTP ukrán leánybankja, díjat is kapott érte

Így döntötte romba a MÁV-vonalait a vasárnapi gigavihar: késésekre, hosszú eljutási időre számíthatnak az utasok

Ukraine's ex-energy minister detained while attempting to leave country

