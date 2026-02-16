Horvátország válaszolt a magyar-szlovák olajkérésre

Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, az uniós jog és az amerikai szankciókat felügyelő OFAC előírásainak betartásával – közölte hétfőn az X-en Ante Susnjar horvát gazdasági miniszter.

A tárcavezető azt írta: Horvátország felelősen és átláthatóan járt el a regionális energiabiztonság ügyében, és nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön. Hangsúlyozta, hogy az Adria-kőolajvezeték kapacitása rendelkezésre áll, korábban is elegendő volt, és jelenleg sincs műszaki akadálya a szállításnak.

A miniszter az Európai Bizottságnak címzett üzenetében úgy fogalmazott: mivel az Adria-vezeték készen áll, az Európai Unió tagállamai számára nincsenek többé műszaki indokai az orosz nyersolajhoz való ragaszkodásnak. Hozzátette: az Oroszországtól vásárolt olaj – „még ha olcsóbbnak is tűnik” – a háború finanszírozását segíti.

A horvát miniszter bejegyzésében arra reagált, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap közölte: Magyarország és Szlovákia levélben fordult Horvátországhoz annak érdekében, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül lehetővé váljon az orosz kőolaj szállítása, miután Ukrajna nem indította újra a tranzitot a Barátság vezetéken.