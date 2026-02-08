ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap Aranka
A beregsurányi határátkelőhely a magyar-ukrán határon 2015. március 10-én. A két ország közötti közlekedési kapcsolatok erősítése, a kétoldalú gazdasági kapcsolatok bővítése, valamint a határ menti régiók versenyképességének javítása érdekében a határátkelőhelyet jelentősen bővítik és teherforgalomra is alkalmassá teszik Beregsurány-Asztélynál. Jobbról az asztélyi határátkelőhely Ukrajnában.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Embereket akart átjuttatni az ukrán-magyar határon, a magyar külügy védelmet ad a férfinak

Infostart / MTI

Konzuli védelmet biztosítunk annak a nemrég Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki öt embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy a negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból.

"Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi - nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka - kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált.

Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében" - hangsúlyozta.

"Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során" - folytatta.

"Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!" - összegzett a miniszter.

ukrajna

külügyminisztérium

ukrán határ

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak
Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Fejfájósok, figyelem! Nem kímélnek benneteket a jövő heti frontok sem!

Japan's PM Takaichi on course for landslide victory in snap election

