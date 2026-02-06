Vészesen ketyeg az óra a fiataloknak

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az OH honlapján.

2026-ban a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-ig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek.

Mint arra felhívták a figyelmet, az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire a jelentkezés külön-külön történik, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat. Az általános felsőoktatási felvételi eljárásra február 15-ig lehet jelentkeznie az érintetteknek a felvi.hu honlapon elérhető E-felvételiben.