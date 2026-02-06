ARÉNA - PODCASTOK
Egyetemista lányok írásbeli vizsgát tesznek.
Nyitókép: Getty Images/sengchoy

Vészesen ketyeg az óra a fiataloknak

Infostart

A május–júniusi érettségi vizsgákra február 16-ig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előre hozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az OH honlapján.

2026-ban a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-ig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek.

Mint arra felhívták a figyelmet, az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire a jelentkezés külön-külön történik, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat. Az általános felsőoktatási felvételi eljárásra február 15-ig lehet jelentkeznie az érintetteknek a felvi.hu honlapon elérhető E-felvételiben.

Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat”
Értékelés

Faragó Tamás a női vízilabda-Eb-ezüstről: „a világbajnokot és az olimpiai bajnokot megelőzve lett most második a csapat"
Ezüstérmes lett a magyar női vízilabda-válogatott a Madeirán rendezett Európa-bajnokságon. Az InfoRádió Faragó Tamás olimpiai bajnok vízilabdázót, a női csapat korábbi szövetségi kapitányát kérte értékelésre. Szerinte spirituális tudás kell egy döntő megnyeréséhez, de a női válogatott az elmúlt három világversenyen döntőt játszott, a fiatalok pedig már nyertek is ifjúsági játékosokként.
Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

A miniszterelnök szerint Brüsszelben „epét hánynak a 14. havi nyugdíjtól”, a magyar kormány viszont akkor sem adja ezt a pénzt sem a multicégeknek, sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Nyilatkozott Donald Trump lehetséges budapesti útjáról és a befektetők véleményéről is az 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal kapcsolatban. Szerinte aki azt mondja, orosz gáz vagy olaj nélkül fenntartható a rezsicsökkentés, az hazudik.
 

„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Merényletet követtek el a hírhedt orosz kémfőnök ellen, masszív támadás sújtotta Oroszországot – Háborús híreink pénteken

Ismeretlen támadó több lövést adott le Vlagyimir Alekszejev altábornagyra, az orosz katonai hírszerzés vezetőjének első helyettesére Moszkvában péntek reggel. Alekszejevet vádolják a 2016-os amerikai választásokba való beavatkozás, illetve a Szergej Szkripal elleni merénylet megtervezésével is, de a Jevgenyij Prigozsin-féle Wagner-lázadás idején is fontos szerepet játszott. Abu Dzabiban csütörtökön véget ért az orosz, ukrán és amerikai részvétellel tartott béketárgyalások második köre. Áttörő eredményt most sem sikerült elérni, de megállapodtak 314 hadifogoly cseréjében, illetve a megbeszélések folytatásában. Vjacseszlav Gladkov, a Belgorodi terület kormányzója szerint péntekre virradóra az ukránok több rakétával támadták a régió központját, Belgorod városát, ahol súlyos károk keletkeztek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Már látni, brutális hideghullámok törhetnek be Magyarországra: meggyengül a sarki örvény

Már látni, brutális hideghullámok törhetnek be Magyarországra: meggyengül a sarki örvény

Február közepén jelentős sztratoszférikus felmelegedés várható, amely meggyengítheti a sarki örvényt, és alapvetően átalakíthatja az északi félteke időjárását.

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

