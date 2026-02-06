ARÉNA - PODCASTOK
A Wizz Air légitársaság utasszállító repülőgépe leszálláshoz készül a Debrecen Nemzetközi Repülőtérre 2023. január 10-én. Ezen a napon a légitársaság pilótái gyakorló repüléseket végeztek a légikikötőnél.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Veszélyhelyzeti kódot adott és idő előtt leszállt Olaszországban egy Wizz Air-gép

Infostart

Kiderült, miért szakította meg az útját a légitársaság utasszállító repülője.

Utasrosszullét miatt szállt le a Wizz Air Budapest–Valencia járata Milánóban péntek reggel – erősítette meg a légitársaság az Airportal.hu-nak. Az Airbus A321neo biztonságosan leszállt, majd a számára kijelölt állóhelyre gurult.

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal úgy értesült, hogy az utast átvették a mentők, a gép pedig továbbindult. Mint a bejegyzésben írták, ritka eset, hogy utasrosszullétnél alkalmazzák a 7700 kódot (általános vészhelyzet), de valószínűleg gyors orvosi segítségre volt szükség. Az utasrosszullétek pedig sajnos mindennaposak, Ferihegyen is szinte naponta van útmegszakítás ilyen okból – olvasható.

(A nyitókép illusztráció.)

