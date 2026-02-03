Új tulajdonos a Klasszis Média élén

A Klasszis Média Magyarország egyik vezető gazdasági és pénzügyi tartalomszolgáltatója, amely hiteles, elemző és naprakész információkkal segíti a döntéshozókat, befektetőket és üzleti szereplőket. A médiaportfólió online kiadványai mellett meghatározó a rendezvény- és konferenciaüzletág is: a cégcsoport olyan szakmai eseményeket szervez, mint a Klasszis Alapkezelői Díjátadó, valamint az egyik legsikeresebb középiskolai pénzügyi tudatossági program, a „Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!” verseny.

Többplatformos növekedés, tartalmi szinergiák

A Klasszis Média és a Trend FM együttműködése nem új keletű: a felek korábban is dolgoztak együtt, amely kapcsolat a jövőben tartalmi és értékesítési oldalon tovább mélyül.

Komáromi Balázs a tulajdonszerzést az online terjeszkedés szempontjából stratégiai jelentőségű lépésként értékelte. „Hiszek abban, hogy a szerkesztőségek által előállított gazdasági tartalmak több platformon jelenhetnek meg, egymást erősítve és kiegészítve” – fogalmazott.

„Az online felületeink és a Trend FM már eddig is jól működő szakmai kapcsolatban álltak. A tulajdonosváltás lehetőséget ad arra, hogy ezt a kooperációt új szintre emeljük” – mondta Ács Zsuzsa.

Erős szakmai háttér, stabil irányítás

Ács Zsuzsa közgazdász pályafutását a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági, majd tőkepiaci főosztályán kezdte. Szakmai tapasztalatot szerzett több európai jegybanknál – köztük a Bank of Englandnél és a Bundesbanknál –, valamint az Egyesült Államokban, a Federal Reserve-nél.

Kulcsszerepet vállalt az első piaci forintban denominált belföldi államkötvény kibocsátás megszervezésében, az MNB saját forgalmazói hálózatának kialakításában, majd három éven át az Államadósság Kezelő Központ első igazgatójaként irányította a belföldi és külföldi államadósság menedzsmentjét.

2000-ben alapította a Privátbankár.hu Kft.-t, amelyre az elmúlt években tudatos portfólióépítéssel hozta létre a Klasszis Média csoportot. A médiacsoport mára a gazdasági, befektetési, vállalkozói és turisztikai szegmens egyik meghatározó szereplője.

Komáromi Balázs több mint két évtizede aktív szereplője a magyar médiapiacnak. A Trend FM tulajdonosaként jelentős tapasztalatot szerzett a gazdasági tartalmak többplatformos terjesztésében. Befektetői célja a Klasszis Média szakmai önállóságának megőrzése mellett a digitális növekedés és az innovatív tartalomfejlesztés felgyorsítása – olvasható a Trend FM sajtóközleményében.