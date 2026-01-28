ARÉNA - PODCASTOK
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Hegyi Zsolt az Arénában: már idén megkezdődik több vasúti pályaszakasz felújítása, megvan a hitelkeret is

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán
ELŐZMÉNYEK

Csaknem ezer kilométernyi hazai vasúti pályaszakasz felújítása mintegy 800 milliárd forintból valósul meg a következő években, míg a szentendrei HÉV-et érintő rekonstrukció és járműcsere teljes összege elérheti a 400 milliárd forintot – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. Beszámolt arról is, hogy az első nagyszabású beruházás a Gubacsi úti vasúti híd felújítása lesz, de később a személyszállításban releváns vasúti pályákat érintő munkálatok is elindulnak.

Hamarosan elkezdődhet csaknem ezer kilométernyi hazai vasúti pályaszakasz felújítása és a H5-ös szentendrei HÉV teljes rekonstrukciója is. Erről a MÁV-csoport vezérigazgatója beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában. Hegyi Zsolt elmondta: sikerült megállapodniuk az Európai Beruházási Bankkal (EBB) egy hitelszerződésről, melynek értelmében egymilliárd eurónyi hitelt vehetnek majd fel. Ehhez a magyar állam a központi költségvetésből ugyanekkora önrészt tesz hozzá. Ez azt jelenti, hogy

ezekre a célokra 2 milliárd eurót (mintegy 800 milliárd forintot) tudnak felhasználni a következő években.

Az első projektek már idén elindulnak ebből a hitelkeretből. Az első beruházás, ami kivitelezési fázisba lép, a Gubacsi úti vasúti híd felújítása lesz, majd kezdetét veszik a személyszállításban is releváns vasúti pályákat érintő munkálatok is. Hegyi Zsolt ezek közül kiemelte a szolnoki vasútállomás infrastruktúrájának korszerűsítését, ahol kicserélik a síneket, váltókat is, aminek köszönhetően az ott áthaladó vonatok több percnyi menetidő-nyereséget érhetnek el a jövőben.

Továbbá Kiskunfélegyháza és Szeged között is felújítják a vasútvonalat, ahol részlegesen kétvágányú, 160 km/órás sebességre alkalmas vonalvezetéssel teljesen megújulnak az utasforgalmi létesítmények, illetve kicserélik a felsővezetékeket.

Hegyi Zsolt a szentendrei HÉV felújításának tervezett részleteiről is beszámolt. Vonalának helyén vadonatúj, korszerű elővárosi gyorsvasút épül. A gyakorlatban ez azt jelenti hogy

az infrastruktúrában minden teljesen megújul, így a pálya, a felsővezeték, a peronok is, továbbá biztosítva lesz az akadálymentesítés, a megfelelő, minden igényt kielégítő világítás, utastájékoztatás.

A szerelvényeket pedig alacsony padlós, légkondicionált járművekre cserélik a H5-ös HÉV vonalán. A korszerűsítés és a járműcsere teljes összege elérheti a 400 milliárd forintot, amelynek fele uniós forrásból származik.

