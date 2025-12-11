Hegyi Zsolt: ezer kilométer vasút újul meg európai forrásból, és a Gyermekvasút ikonikus állomása sajátból

Ezekben a hónapokban elindult, illetve elindul két nagy infrastrukturális fejlesztési program a MÁV-nál, az egyik 1000 kilométer vasút megújítása mintegy 800 milliárd forintból az Európai Beruházási Bank és a nemzeti költségvetés közös finanszírozásában, a másik a MÁV saját forrásából és a Magyar Falu Programban 14 vármegyét érintő több mint 30 vasútállomás felújítása, ennek része a Gyermekvasút Szépjuhászné állomás átépítése is – mondta Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója csütörtökön a vasútállomás felújításáról tartott sajtótájékoztatón.

A teljes állomásfelújítási program értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, ebből a Szépjuhászné állomáson megvalósuló munka nagyjából 300 millió forintba kerül.

Kiemelte, az állomás felújításának egyaránt jelentősége van a Gyermekvasút, a fővárosi idegenforgalom, és tágan értelemzett magyar vasúti infrastruktúra szempontjából is. A Gyermekvasútnak nemcsak a vasúttörténeti értéke nagy, hanem jelentős szerepet tölt be a turizmusban, az utánpótlásnevelésben. A Gyermekvasút egyike a budapesti TOP 15 látványosságnak, jelentős belföldi turisztikai desztináció, és nagy számban látogatnak el ide külföldiek is – tette hozzá. Ismertette, hogy

a Szépjuhászné állomáson az 1949-es eredeti arculatot állítják vissza, és újra kell gondolni a feladatait is, hiszen kiugróan magas az utasforgalma, és egyre több kiránduló család tér be ide.

Az állomáson a munka csütörtökön megkezdődött, a jövő évi főszezonra pedig a munkák el fognak készülni. Megújul a homlokzat, a tető, kicserélik a nyílászárókat, megtörténik a belső terekben a festés, a burkolatcsere, villamoshálózat és a fűtés korszerűsítése, valamint a mosdók felújítása. Elvégzik a képzőművészeti alkotások állagmegóvását, rendezik a környezetét, kicserélik a külső burkolatokat, megújulnak a zöldfelületek, új utcabútorokat helyeznek ki, felújítják az ivókutat és az utastájékoztató elemeket, az egységes arculathoz igazítják.

A MÁV vezérigazgatója szólt arról, hogy

a Gyermekvasút pályáján jelenleg is több pályakarbantartás zajlik, példaként említette, hogy Csillebérc és Széchenyi-hegy között a Távcső utcai vasúti átjárót átépítik.

Nemrég fejezték be a Konkoly-Thege Miklós úti átjárónak a teljes felújítását. Tavaly nagygépes vágányszabályozást, kőpótlást, talpcseréket végeztek, és most is végeznek pályakarbantartást a Széchenyi-hegyen és Hűvösvölgyben is. Múlt évben megújították a Hűvösvölgyi állomáson található múzeumot – sorolt a MÁV vezérigazgatója.

Az országos állomásfelújítási programmal kapcsolatban Hegyi Zsolt elmondta, van ahol a meglévő vasútállomási épületeket újítják fel, és szükség esetén adnak új funkciót. Sorolta, hogy a programban a várótermet és az épület külsejét, az utastájékoztatást, a mosdókat újítják meg, és vannak olyan helyek is a Magyar Falu Program finanszírozásában, ahol jelenleg semmilyen épület nincs, mindössze egy peron áll rendelkezésre a várakozáshoz. Itt korszerű, kis alapterületű hűtött-fűtött váróteremmel rendelkező épületeket létesítenek a vonatra várakozóknak. Kitért arra, hogy

a programban kiemelkedik Gyula vasútállomásának megújítása, ahol egy teljes műemléki felújítás történik 2026-ban.

Hegyi Zsolt szólt arról is, hogy az állomásfelújítási programban szereplő állomások többsége nagy utasforgalmú, de nem vármegyeszékhelyen helyezkedik el. A 21. században a váróteremi fűtés, a kulturált mosdó alapelvárás – mondta.