Vonat közelít a budapesti Keleti pályaudvarhoz.
Nyitókép: Getty Images/Aleksei Gorovoi

Hol gyorsult, hol lassult a közlekedés – előállt a friss számokkal a MÁV

Infostart / MTI

A MÁV-csoport személyszállító vonatainak 76,66 százaléka közlekedett pontosan novemberben, a 20 perc feletti késések aránya pedig 6,5-ről 4 százalékra csökkent tavaly novemberhez képest – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán kedden.

Látható, hogy a korábbi lassújel-felszámolások is hozzájárultak a pontosság javulásához – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató értékelése szerint a november kétarcú hónap volt a cégcsoportnál. Javulást a székesfehérvári, tapolcai és nagykanizsai vonalakon tapasztaltak a pályakarbantartások és a nagy teljesítményű mozdonyok üzembe állásának, valamint az Országos Haváriaközpont azonnali beavatkozásainak köszönhetően. A visszaesés a ceglédi 100a vonalon a vágányzár miatt következett be. A HÉV továbbra is kiemelkedően teljesített, az autóbuszoknál kisebb késések voltak, részben az utascsereidők növekedése, részben a járművek meghibásodása miatt.

Közleményében a MÁV-csoport ismertette, hogy személyszállító vonatainak pontossága novemberben 76,66 százalékon alakult, ez 2 százalékkal ugyan elmarad az előző hónapban mérttől, de 4 százalékkal kedvezőbb a tavaly novemberinél.

Kitértek arra, hogy novemberben 15 halálos gázolás történt a vasúton, amelyek hátterében részben öngyilkossági szándék, részben puszta figyelmetlenség állt.

A HÉV még a 2024. novemberi 99,65 százalékhoz képest is tudott javítani néhány század százalékot, az autóbuszok menetrendszerűsége ugyanakkor elmaradt a korábbi eredményektől.

A regionális és távolsági járatok néhány tized százalékos romlását elsősorban az utascsereidők növekedése okozta a megállókban, a budapesti agglomerációs járatok több mint 5 százalékpontos negatív változását pedig a MAN CNG autóbuszok meghibásodása okozta - ezek ugyanakkor garanciális hibák, amelyeket decemberre sikerült elhárítani.

Novemberben a vármegye- és országbérletek eladásai a tavalyi év azonos hónapja óta további 5-7 százalékkal növekedtek – tájékoztatott a MÁV-csoport.

