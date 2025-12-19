Pályafelújítások jönnek 2026-ban a MÁV-nál, itt vannak a részletek

Hegyi Zsolt üdvözölte, hogy a 2026-os üzleti tervben jelentős összeggel, mintegy 60 milliárd forintra bővült a pályafelújításokra fordítható saját forrás. Ez 25 milliárd forinttal haladja meg a 2025-ös lehetőségeket. Közben az Európai Beruházási Bank és a magyar állam közös finanszírozásában megvalósuló, mintegy 800 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési program esetében az utolsó adminisztratív akadály is elhárult a vezérigazgató beszámolója szerin.

A magyar vasút területén évtizedek óta nem tapasztalt nagyságrendű összeggel állítása szerint „ugrás” várható a magyar vasúti infrastruktúra korszerűsítésében.

Hegyi Zsolt felsorolta milyen főbb pályafelújítások valósulnak meg 2026-ban: Elsőként említette a Nyugati pályaudvar (Városliget elágazás) és Kőbánya-Kispest között felépítménycserét, és 10 csoport kitérőt is kicserélnek Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest állomásokon. A nagyon rossz állapotú, 40-60 kilométeres lassújelekkel terhelt pályaszakaszon helyreállítják az eredeti, óránként 80 kilométeres pályasebességet. Ezzel a menetrendszerűség javulhat, az eljutási idők csökkennhetnak a ceglédi és lajosmizsei vonal elővárosi, és a szegedi és nyíregyházi vasútvonal távolsági utasai számára .

"A 2026-os évben mintegy 40 csoport elhasználódott kitérő cseréjét tervezzük ebből a programból, hálózati szinten, koncentrálva a legnagyobb forgalmú vonalakra, állomásokra. A program véglegesítése még nem történt meg, a jelenleg egyeztetett helyszínek Budapest-Kelenföld, Rákospalota-Újpest, Kőbánya-Kispest, Debrecen, Maglód, Újszász, Herceghalom és Biatorbágy. Ezek azok a helyszínek, ahol a vonatok gyakran csak egy rossz állapotú váltó miatt kényszerülnek lassításra, ami bosszantó késésekhez vezet, a visszagyorsítás miatt pedig óriási energiaveszteséggel jár" - írta Hegyi Zsolt .

A Miskolc-Nyíregyháza vonalon hídjavításra, ágyazatrostálásra, hosszúsín-cserére, útátjáró átépítésre, kitérőcserére és vágányszabályozásra készülnek. A beruházás célja az ideiglenes sebességkorlátozások megszüntetése a Mezőzombor - Nyíregyháza közötti szakaszon.

A 60-as vasútvonalon, Gyékényes - Berzence állomások között a nyíltvonalon hézagnélküli vágányt alakítanának ki 15 kilométer hosszban, új hosszúsínek beépítésével, teljes hosszban ágyazatrostálással, szabályozással az eredeti 80 kilométeres pályasebesség helyreállítása, menetrendszerűség javítása a cél.

„A 60-as vasútvonal még országosan is a legrosszabb menetrendszerűségű vonalszakaszok között van, ez 2026-ban lényegesen javul” – írta Hegyi Zsolt.

Az 1-es vonalon tapasztalható rendszeres késések egyik kiváltó oka a feltűnően sok biztosítóberendezési zavar. Itt három évre elosztott program indul, ennek 2026-os részében szigeteltsín- és alkatrészcseréket, és a külsőtéri kábelezések javítását végzik elk, ettől a késésekhez vezető zavarok érdemi csökkenését várják. A jelenleg az óránként 160 kilométeres sebességre kiépített vonalszakaszokon kiemelt karbantartási folyamatok elvégzése is megtörténik, ezek a szakaszok külön beavatkozásokat igényelnek, hogy a 160 kilométeres sebességet folyamatosan fenntarthassák.

Hegyi Zsolt közlése szerint 2026-ban arra is felkészülnek, hogy 2027-től 160 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a vonatok Szajol és Lőkösháza között, ami közelebb hozza Békés vármegyét Budapesthez. „A cél a lassújelek - vagyis a sebességkorlátozások - feloldása vagy megelőzése, és egy megbízhatóbb, kiszámíthatóbb vasúti közlekedés megteremtése" – fogalmazott bejegyzésében a MÁV-csoport vezérigazgatója.