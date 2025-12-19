ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.69
usd:
330.22
bux:
109842.93
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatót tart a Keleti pályaudvaron 2024. szeptember 16-án. A társaság vezetője elmondta: az árvízi helyzet ellenére zavartalan a vasúti, illetve a távolsági buszközlekedés az országban. Egyetlen kivétel az Esztergom-Komárom vonal, amit átadtak a katasztrófavédelemnek, mert az része a védműveknek. A szakaszon vonatpótló buszok közlekednek.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Pályafelújítások jönnek 2026-ban a MÁV-nál, itt vannak a részletek

Infostart / MTI

Jövőre 800+60 milliárd forint juthat pályafelújításra – állítja Facebook-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt üdvözölte, hogy a 2026-os üzleti tervben jelentős összeggel, mintegy 60 milliárd forintra bővült a pályafelújításokra fordítható saját forrás. Ez 25 milliárd forinttal haladja meg a 2025-ös lehetőségeket. Közben az Európai Beruházási Bank és a magyar állam közös finanszírozásában megvalósuló, mintegy 800 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési program esetében az utolsó adminisztratív akadály is elhárult a vezérigazgató beszámolója szerin.

A magyar vasút területén évtizedek óta nem tapasztalt nagyságrendű összeggel állítása szerint „ugrás” várható a magyar vasúti infrastruktúra korszerűsítésében.

Hegyi Zsolt felsorolta milyen főbb pályafelújítások valósulnak meg 2026-ban: Elsőként említette a Nyugati pályaudvar (Városliget elágazás) és Kőbánya-Kispest között felépítménycserét, és 10 csoport kitérőt is kicserélnek Kőbánya-Teher és Kőbánya-Kispest állomásokon. A nagyon rossz állapotú, 40-60 kilométeres lassújelekkel terhelt pályaszakaszon helyreállítják az eredeti, óránként 80 kilométeres pályasebességet. Ezzel a menetrendszerűség javulhat, az eljutási idők csökkennhetnak a ceglédi és lajosmizsei vonal elővárosi, és a szegedi és nyíregyházi vasútvonal távolsági utasai számára .

"A 2026-os évben mintegy 40 csoport elhasználódott kitérő cseréjét tervezzük ebből a programból, hálózati szinten, koncentrálva a legnagyobb forgalmú vonalakra, állomásokra. A program véglegesítése még nem történt meg, a jelenleg egyeztetett helyszínek Budapest-Kelenföld, Rákospalota-Újpest, Kőbánya-Kispest, Debrecen, Maglód, Újszász, Herceghalom és Biatorbágy. Ezek azok a helyszínek, ahol a vonatok gyakran csak egy rossz állapotú váltó miatt kényszerülnek lassításra, ami bosszantó késésekhez vezet, a visszagyorsítás miatt pedig óriási energiaveszteséggel jár" - írta Hegyi Zsolt .

A Miskolc-Nyíregyháza vonalon hídjavításra, ágyazatrostálásra, hosszúsín-cserére, útátjáró átépítésre, kitérőcserére és vágányszabályozásra készülnek. A beruházás célja az ideiglenes sebességkorlátozások megszüntetése a Mezőzombor - Nyíregyháza közötti szakaszon.

A 60-as vasútvonalon, Gyékényes - Berzence állomások között a nyíltvonalon hézagnélküli vágányt alakítanának ki 15 kilométer hosszban, új hosszúsínek beépítésével, teljes hosszban ágyazatrostálással, szabályozással az eredeti 80 kilométeres pályasebesség helyreállítása, menetrendszerűség javítása a cél.

„A 60-as vasútvonal még országosan is a legrosszabb menetrendszerűségű vonalszakaszok között van, ez 2026-ban lényegesen javul” – írta Hegyi Zsolt.

Az 1-es vonalon tapasztalható rendszeres késések egyik kiváltó oka a feltűnően sok biztosítóberendezési zavar. Itt három évre elosztott program indul, ennek 2026-os részében szigeteltsín- és alkatrészcseréket, és a külsőtéri kábelezések javítását végzik elk, ettől a késésekhez vezető zavarok érdemi csökkenését várják. A jelenleg az óránként 160 kilométeres sebességre kiépített vonalszakaszokon kiemelt karbantartási folyamatok elvégzése is megtörténik, ezek a szakaszok külön beavatkozásokat igényelnek, hogy a 160 kilométeres sebességet folyamatosan fenntarthassák.

Hegyi Zsolt közlése szerint 2026-ban arra is felkészülnek, hogy 2027-től 160 kilométeres sebességgel közlekedhessenek a vonatok Szajol és Lőkösháza között, ami közelebb hozza Békés vármegyét Budapesthez. „A cél a lassújelek - vagyis a sebességkorlátozások - feloldása vagy megelőzése, és egy megbízhatóbb, kiszámíthatóbb vasúti közlekedés megteremtése" – fogalmazott bejegyzésében a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Kezdőlap    Belföld    Pályafelújítások jönnek 2026-ban a MÁV-nál, itt vannak a részletek

máv

vasútfejlesztés

hegyi zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt

Orbán Viktor brüsszeli sajtótájékoztatója: ez a csúcs egy haditanács volt
A péntek hajnalba nyúló csütörtöki brüsszeli EU-csúcsot követően a miniszterelnök némi alvás után állt az újságírók hadának rendelkezésére. Beszámolt róla, az EU-csúcs haditanács volt, a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. Beszélt a belgák harcáról, egy nagy nyugat-európai tévhitről a hétköznapi emberek fejében, és arról, hogy az uniós országok hogyan adnak hitelt Ukrajnának – az európai emberek fizetni fognak, a miniszterelnök szerint ez a téma elemi erővel fog feltörni Nyugat-Európában. A miniszterelnök szerint ugyanazon a rendkívül veszélyes pályán vagyunk, mint annak idején az I. világháború előtt. Szerinte a végóráit éljük az Európai Uniónak, Ukrajna pedig egy stratégiai vereségben van.
 

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – apokaliptikus állapotokat hagytak maguk után a céljukat elérő gazdák Brüsszelben

Orbán Viktor: siker, nem veszi el Brüsszel Oroszország pénzét, a V3 pedig kimaradt a hadikölcsönből

Hajnalig tartott a „szülés” – 24 tagállam dobja össze a háborús kölcsönt

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Orosz hírszerzés: Európa más célt tűzött ki

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Jövőre is a csehek védik a szlovák légteret

Csehország a jövő évben is részt vesz a szlovák légtér védelmében. Erről Jaromír Zůna új cseh védelmi miniszter és szlovák kollégája, Robert Kaliňák csütörtöki telefonos egyeztetésükön állapodott meg.
VIDEÓ
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.19. péntek, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
AI a javából − Lépjen szervezetével szintet a szakma csúcsrendezvényén szerzett információkkal!

AI a javából − Lépjen szervezetével szintet a szakma csúcsrendezvényén szerzett információkkal!

Az AI‑forradalom még csak most kezdődik igazán: a vállalati genAI‑megoldások már bizonyítottak, a következő lépés a skálázás, a szervezeti szintű bevezetés és az üzleti működés átalakítása. Ezekről és minden kapcsolódó megoldásról, teendőről és kihívásról lesz szó a Portfolio AI in Business konferencián, amelyre már elindult a regisztráció. Csapjon le az első száz hely valamelyikére és éljen egyedi kedvezményünkkel!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar él tévhitben a fenyőválasztás kapcsán: ez akadályozza őket a helyes döntésben

Rengeteg magyar él tévhitben a fenyőválasztás kapcsán: ez akadályozza őket a helyes döntésben

Az ünnepek közeledtével minden évben újra felmerül a dilemma: élő vagy műfenyő kerüljön az otthonokba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

EU agrees €90bn loan for Ukraine as Putin says Kyiv 'refusing to end this conflict'

European leaders reached the deal after failing to agree on using frozen Russian assets valued at €210bn.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 10:44
Ennyire drága a lakhatás Magyarországon?
2025. december 19. 09:57
Új jogosultságot kaptak a gyógyszerészek, változások a patikákban
×
×
×
×