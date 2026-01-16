Veszély: ha ilyen sűrített paradicsomot vásárolt, ne egyen belőle!

Termékvisszahívást tett közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az oldalon az olvasható, hogy egy bizonyos 500 grammos, üveges olasz paradicsomszósz, név szerint a Granoro Dedicato passata di pomodoro a RASFF bejelentésze szerint

veszélyes idegen anyagot, üveget tartalmazhat.

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki 2026. 12. 31-i lejáratú, HP1 LM283 MAN-számmal ellátott, Granoro Dedicato márkájú sűrített paradicsomot vásárolt, és még a birtokában, van, akkor ne fogyassza el.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomonköveti.