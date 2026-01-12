Életveszélyt jelent, ha nem megfelelő helyre dugja be az elektromos fűtőeszközét

A fűtési szezon és az extrém fagyok idején gyakori, hogy a lakások kiegészítő fűtésére olajradiátorokat vagy hősugárzókat használnak. A szakemberek hangsúlyozzák: ezeket az eszközöket

kizárólag közvetlenül a fali csatlakozóaljzatba szabad bedugni.

Az átlagos háztartási elosztók és hosszabbítók nem alkalmasak a nagy teljesítményű berendezések által felvett árammennyiség biztonságos átvitelére - olvasható a szeretlekmagyarorszag.hu-n.

A túlterhelés kockázatai

Az elosztók túlterhelése esetén a vezetékek rövid idő alatt felforrósodnak, a műanyag szigetelés megolvad, ami elektromos tüzet okozhat. Különösen veszélyes a „láncba kötés”, vagyis amikor több elosztót csatlakoztatnak egymásba – ez a technikai megoldás garantált túlmelegedéshez és rendszerösszeomláshoz vezet.

Közvetlen fali csatlakozást igényelnek az alábbi nagyfogyasztók

Hűtőszekrények és fagyasztók

Mikrohullámú sütők és kenyérpirítók

Klímaberendezések

Nagy teljesítményű elektromos szerszámgépek

Ami még fontos, hogy ne helyezzük az elosztókat bútorok mögé vagy szűk, zárt helyekre, ahol a természetes hűlésük nem biztosított.

A túlfeszültségvédő eszközök nem a túlterheléstől, hanem az áramlökésektől védik az elektronikát, így ezek alkalmazása sem teszi biztonságossá a nagyfogyasztók elosztóról való működtetését.

Statisztikai adatok szerint a fűtőberendezések okozta lakástüzek közel harmadáért a nem megfelelően használt hordozható eszközök a felelősek. Az elosztókat tartsuk meg a kis fogyasztású berendezések, például telefontöltők, laptopok vagy televíziók számára.