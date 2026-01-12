Életveszélyt jelent, ha nem megfelelő helyre dugja be az elektromos fűtőeszközét

A fűtési szezon és az extrém fagyok idején gyakori, hogy a lakások kiegészítő fűtésére olajradiátorokat vagy hősugárzókat használnak. A szakemberek hangsúlyozzák: ezeket az eszközöket
kizárólag közvetlenül a fali csatlakozóaljzatba szabad bedugni.
Az átlagos háztartási elosztók és hosszabbítók nem alkalmasak a nagy teljesítményű berendezések által felvett árammennyiség biztonságos átvitelére - olvasható a szeretlekmagyarorszag.hu-n.
A túlterhelés kockázatai
Az elosztók túlterhelése esetén a vezetékek rövid idő alatt felforrósodnak, a műanyag szigetelés megolvad, ami elektromos tüzet okozhat. Különösen veszélyes a „láncba kötés”, vagyis amikor több elosztót csatlakoztatnak egymásba – ez a technikai megoldás garantált túlmelegedéshez és rendszerösszeomláshoz vezet.
- Közvetlen fali csatlakozást igényelnek az alábbi nagyfogyasztók
- Hűtőszekrények és fagyasztók
- Mikrohullámú sütők és kenyérpirítók
- Klímaberendezések
- Nagy teljesítményű elektromos szerszámgépek
Ami még fontos, hogy ne helyezzük az elosztókat bútorok mögé vagy szűk, zárt helyekre, ahol a természetes hűlésük nem biztosított.
A túlfeszültségvédő eszközök nem a túlterheléstől, hanem az áramlökésektől védik az elektronikát, így ezek alkalmazása sem teszi biztonságossá a nagyfogyasztók elosztóról való működtetését.
Statisztikai adatok szerint a fűtőberendezések okozta lakástüzek közel harmadáért a nem megfelelően használt hordozható eszközök a felelősek. Az elosztókat tartsuk meg a kis fogyasztású berendezések, például telefontöltők, laptopok vagy televíziók számára.