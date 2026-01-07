ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
A jelenleg orosz zászló alatt hajózó Marinera, (korábban Bella1) nevű olajszállító hajó.
Nyitókép: marinetraffic.com

Lefoglalták az amerikaiak a menekülő orosz tankerhajót

Infostart

Még zászlót is cserélt a most orosz felségjelzésű jármű.

Szerda délután amerikai tisztviselő erősítette meg a hírt, hogy az Egyesült Államok műveletet hajt végre a Venezuelához köthető Marinera olajszállító tartályhajó, korábbi nevén Bella-1 lefoglalására.

Korábban több katonai repülőgépet is követtek az Atlanti-óceán északi részén, amint a Marinera nevű hajó felé tartottak. Az orosz média által közzétett felvételeken egy amerikai hajó is látható a hajó közelében – írta a BBC.

A Sky News szerint a Marinera fedélzetén jelenleg is ott vannak a Belbiztonsági Minisztérium emberei. Az akciót a katonaság támogatásával a tárca felügyeli.

Az amerikaiak szerint ezzel a járművel megszegték a szankcióikat, mert iráni, illetve venezuelai olajat szállítottak. Korábbi jelentések szerint Oroszország tengeralattjárót és hajókat vetett be a tartályhajó Atlanti-óceánon való átkelésének kíséretére.

Eredetileg Bella 1 volt a hajó neve és guyanai zászló alatt hajózott, az amerikaiak a fentiek miatt hetek óta próbálták már elfogni. Az év végén aztán a járművön orosz felségjelek tűntek fel, a neve Marinerára változott és így megjelent a hivatalos orosz hajólajstromban is.

