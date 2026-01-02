Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Palya Bea egyszerű dolgokból meríti életörömét és szenvedélyét
14.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
16.00 Várkonyi Gábor autópiaci szakértő
18.00 Aczél Petra kommunikációs szakértő, a MOME rektorhelyettese
23.00 Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos
Vasárnap
5.00 Bíró Lajos és fia, Bíró Dániel séf
8.00 Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
13.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
14.00 Csukás István Kossuth-díjas író
16.00 Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
18.00 Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa
23.00 Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos