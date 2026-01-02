Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

A bántalmazó sokszor áldozatnak mutatja magát – ingyenes kézikönyv a szörnyű jelenségről

Semmibevétel, figyelmen kívül hagyás, összezavarás, lekicsinylés, a gyermek mint eszköz használata, megfigyelés technológiai eszközökkel; számtalan formája van a bántalmazásnak, az abúzus nemcsak fizikai erőszak lehet – hívja fel a figyelmet a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen. Az egyesület most új kiadványával a segítőknek és a bántalmazottaknak is szeretne segítséget nyújtani.