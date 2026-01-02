ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek Ábel
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Palya Bea, Ürge-Vorsatz Diána, Aczél Petra, Zacher Gábor, Csukás István és Charaf Hassan.

Szombat

11.00 Palya Bea egyszerű dolgokból meríti életörömét és szenvedélyét

14.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke

16.00 Várkonyi Gábor autópiaci szakértő

18.00 Aczél Petra kommunikációs szakértő, a MOME rektorhelyettese

23.00 Zacher Gábor toxikológus, sürgősségi orvos

Vasárnap

5.00 Bíró Lajos és fia, Bíró Dániel séf

8.00 Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője

13.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

14.00 Csukás István Kossuth-díjas író

16.00 Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora

18.00 Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

23.00 Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos

Semmibevétel, figyelmen kívül hagyás, összezavarás, lekicsinylés, a gyermek mint eszköz használata, megfigyelés technológiai eszközökkel; számtalan formája van a bántalmazásnak, az abúzus nemcsak fizikai erőszak lehet – hívja fel a figyelmet a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen. Az egyesület most új kiadványával a segítőknek és a bántalmazottaknak is szeretne segítséget nyújtani.
Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze. Legkevesebb 47 halálos áldozat van, mintegy 80 sérült állapota válságos.
 

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Bár a bankközi devizapiac zárva van, a forinttal lehet kereskedni a nemzetközi piacokon. Ennek megfelelően az alacsony volumen miatti pénteki illikvid kereskedésben is vannak mozgások az árfolyamban. Az amerikai dollár gyengén kezdte 2026-ot, miután tavaly a legtöbb devizával szemben alulteljesített.

Öt településen - Abasár, Nemesbük, Mezőtúr, Zomba és Monostorapáti esetében - a 100 forintot sem éri el az egy lakosra eső támogatási összeg, míg más helyeken több mint 100 ezer forint jut egy főre.

Some 40 people were killed in the blaze; 113 injured people have been formally identified, including 71 Swiss citizens, 14 French and 11 Italians.

