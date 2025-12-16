ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.92
usd:
327.36
bux:
110082.51
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
villanyoszlop sziluettje naplementében
Nyitókép: Pixabay

Valaki éjjel áramot vezetett a fém kapuba

Infostart

A Baranya vármegyei rendőrök idén januárban elfogták a pécsi gyanúsítottat, a vizsgálatot a napokban fejezték be.

Emberölés kísérlete, kábítószer birtoklása, valamint lopás miatt is nyomozott a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 45 éves pécsi férfi ellen. Még 2016 végén egy pécsi cég képviselője tett feljelentést, mert valaki éjszaka egy házilag gyártott elektromos szerkezettel áramot vezetett az egyik ingatlanuk fémkapujába. A biztonsági őr megfogta a kaput, de észrevette a szerkezetet, és lerántotta az ajtóról, aminek következtében zárlat keletkezett. Az őr nem sérült meg, de ez csak a szerencsén múlt, ugyanis a kirendelt mérnök szakértő megállapította, hogy az áramütés súlyos sérülést vagy halált is okozhatott volna – derült ki a rendőrség beszámolójából.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság akkor emberölés kísérlete miatt indított eljárást, amelyet 2017 nyarán felfüggesztett, mert az akkori adatok alapján nem tudták megállapítani az elkövető kilétét.

Nyolc év elteltével azonban fordulatot vett az ügy, az újonnan beszerzett bizonyítékok alapján azonosították a tettest. A szálak egy pécsi férfihoz vezettek, akit a rendőrök 2025. január 15-én fogtak el a lakásán, majd előállították a főkapitányságra.

A férfi ruhájából és a lakásából kábítószergyanús anyagok kerültek elő, a gyorsteszt pedig igazolta a drogfogyasztást.

A nyomozás során az is kiderült, hogy korábbi munkahelyeiről a férfi több mint 2,5 millió forintnyi értékeket vitt el, amelyeket aztán továbbértékesített.

A nyomozók kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

A rendőrség befejezte a vizsgálatot, és az iratokat a napokban adta át az ügyészségnek.

Kezdőlap    Belföld    Valaki éjjel áramot vezetett a fém kapuba

biztonsági őr

áram

pécs

kapu

emberölés kísérlete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ennyibe kerül a karácsony: az elemző szerint az árak átalakítják a keresletet

Ennyibe kerül a karácsony: az elemző szerint az árak átalakítják a keresletet

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője, Erdélyi Dóra az InfoRádió GeoTrendek című műsorában arról beszélt, hogy a karácsony bizonyos elengedhetetlen élelmiszere, alapanyaga drágult idén, ami az emberek vásárlási szokásaira is hatással van. Másfelől viszont több termék ára is csökkent az előző évi szinthez képest.
VIDEÓ
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Drón vette célba Moszkvát, erős biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna – Háborús híreink kedden

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint kedd hajnalban az orosz légvédelem lelőtt egy a főváros felé tartó drónt. Az orosz védelmi minisztérium összesen 83 ukrán drón lelövéséről számolt be különböző oroszországi régiók fölött. Amerikai tisztviselők hétfőn azt mondták, Ukrajna a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciákat kaphat a nyugati országoktól, amely a védelmi szervezet tagállamainak közös beavatkozását írja elő az egyik tagállam megtámadása esetére. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig

Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig

A hét közepén rövid napos időszak jöhet, karácsony után viszont a hőmérséklet akár az átlag alá is süllyedhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi shooting suspects travelled to Philippines month before attack, police say

Bondi shooting suspects travelled to Philippines month before attack, police say

Australia's PM says the attack - in which 15 people were killed - appears to have been "motivated by Islamic State ideology".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 11:02
Bajban van a DPD, nagyon sokan várják hiába a csomagjukat
2025. december 16. 08:49
Orbán Viktor az EU-csúcs előtt: aki nem akarja, az is megkapja a nyakába
×
×
×
×