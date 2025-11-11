ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.9
usd:
331.94
bux:
107229.31
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Modern empty temporary intensive care emergency room is ready to receive patients with coronavirus infection.
Nyitókép: Akiromaru/Getty Images

Egészségfejlesztés: folytatódik a Magyar Kórházszövetség pályázata

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Idén négy kategóriában hirdetnek győztest: országos intézetek és klinikai központok, vármegyei irányító kórházak, városi vagy szakkórházak és szakrendelők. Bese Nóra, a Kórházi Egészségfejlesztési Program kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: egyre több olyan kezdeményezéssel találkoznak, amelyek nem elsősorban a pénzen múlnak, hanem az akaraton.

A Magyar Kórházszövetség harmadik alkalommal hirdeti meg az Egészségfejlesztő Kórház Díjat, amellyel a közfinanszírozott fekvőbeteg-ellátó intézmények kiemelkedő egészségfejlesztési munkáját ismerik el. A pályázat keretében a nyertes intézmények kategóriánként kétmillió forint értékű sportszerutalványt kapnak, amelyet az egészségfejlesztést és a dolgozói jóllétet támogató programjaikhoz használhatnak fel.

A Kórházi Egészségfejlesztési Program kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: már három éve dolgoznak azon – immár a szakrendelők bevonásával –, hogy minden hazai kórházban legyenek olyan színterek, ahol a dolgozók és a gyógyítók egészsége mellett a rájuk bízottak egészsége is nagyon fontos. Bese Nóra feltette a kérdést, hogy ki törődik azokkal, akik gyógyítanak? Ők mindig másokat szolgálnak, ezért szerinte megérdemlik ők is a figyelmet.

Olyan pályázatokat várnak a kórházak, illetve a szakrendelők részéről, amelyben a munkatársaik és a páciensek egészségfejlesztése egyaránt a középpontban van. Bese Nóra kiemelte: egyre több olyan kezdeményezéssel találkoznak, amelyek nem elsősorban a pénzen múlnak, hanem az akaraton.

Egyre több kórház ismeri fel, hogy lehetőséget kell biztosítani a dolgozóknak például a rekreációra vagy a sportolásra, hogy ők maguk tudjanak példát mutatni az életmódjukkal a betegeknek.

Négy kategóriában hirdetik meg az Egészségfejlesztő Kórház Díjat, így külön pályázhatnak az országos intézetek és klinikai központok, a vármegyei irányító kórházak, valamint a városi vagy szakkórházak, illetve a szakrendelők.

A kategóriánként kétmillió forint értékű sportszerutalványt a Richter Gedeon Nyrt. jóvoltából osztják szét a későbbi nyertesek között. A pályázati regisztráció 2025. december 15-ig tart, a pályázati anyagokat pedig 2026. február 19-ig várják. Bese Nóra elmondta: a Magyar Kórházszövetség honlapján megtalálható a Kórházi Egészségfejlesztési Program aloldal, ahol minden fontos információ elolvasható, ide kell felölteni a pályázati anyagokat is.

A nyerteseket 2026. március 15-én ünnepélyes keretek között hirdetik ki, amikor levetítik a díjazott intézmények rövid bemutatófilmjeit is. A díjazottak a pénznyeremény mellett emlékplakettet is kapnak. A pályázatokat kilenc fős szakmai zsűri bírálja el, akik a pályaművek értékelésekor különösen fontos szempontként tekintenek a munkahelyi egészségfejlesztési programokra, az egészséget támogató kórházi környezet kialakítására, valamint az egészségkommunikáció fejlesztésére.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Egészségfejlesztés: folytatódik a Magyar Kórházszövetség pályázata

pályázat

magyar kórházszövetség

utalvány

egészségfejlesztés

bese nóra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni

Orbán Balázs: nem ért véget a feladat azzal, hogy megkötöttük a washingtoni megállapodást, meg is kell védeni
A washingtoni megállapodásból mindenki számára Magyarországon nyilvánvalóvá vált az, hogy ez a nemzeti alapon építkező realista politika, még akkor is, ha sok konfliktussal jár, hosszú távon kifizetődik – monda az InfoRádió Aréna című műsorában Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az InfoRádió többségi tulajdonosa, az MCC alapítványi kuratóriumának elnöke, és beszélt az egyezség előnyeiről, a várható támadásokról és a budapesti békecsúcs esélyeiről is.
 

Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt

Csizmazia Gábor az amerikai pénzügyi megállapodásról: nem kell vészhelyzetnek lennie egy swap line egyezséghez

Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket

Bendarzsevszkij Anton: most nyert értelmet, miért akarták ellehetetleníteni az ukrán korrupcióellenes intézményeket

Az ukrán hatóságok hétfőn bejelentették, hogy széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyeket tártak fel az energetikai szektorban. Érintett lehet Volodimir Zelenszkij korábbi üzlettársa és a jelenlegi igazságügyi miniszter is. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban elmondta: a hatóságok valószínűleg már a nyár elején tudomást szereztek arról, hogy a korrupcióellenes nyomozóiroda vizsgálódik az energetikai szférában, ezért került napirendre a korrupcióellenes hivatalok függetlenségét korlátozó törvény, amit végül vissza kellett vonnia az elnöknek.
 

Orbán Viktor: ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.12. szerda, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ítéletet mondott a Kúria az Airbnb-rendeletről - Úgy néz ki, pont került az ügy végére

Ítéletet mondott a Kúria az Airbnb-rendeletről - Úgy néz ki, pont került az ügy végére

Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes, az intézkedés nem csorbítja a vállalkozás szabadságát – ezt a döntést hozta meg a Kúria a budapesti kerület intézkedéséről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Orbán a sokat vitatott pénzügyi védőpajzsról: mentőcsomag vagy ravasz pénzügyi manőver?

Megszólalt Orbán a sokat vitatott pénzügyi védőpajzsról: mentőcsomag vagy ravasz pénzügyi manőver?

Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

Four potential obstacles in House vote to end US shutdown

The spending plan may have passed the Senate, but it's not yet a done deal in the House.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 17:26
Orbán Viktor: a politika tapasztalati műfaj, az a tudás számít, amit az ember átélt
2025. november 11. 16:40
Elolvad Karácsony Gergely pártja
×
×
×
×