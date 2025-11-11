Egészségfejlesztés: folytatódik a Magyar Kórházszövetség pályázata

A Magyar Kórházszövetség harmadik alkalommal hirdeti meg az Egészségfejlesztő Kórház Díjat, amellyel a közfinanszírozott fekvőbeteg-ellátó intézmények kiemelkedő egészségfejlesztési munkáját ismerik el. A pályázat keretében a nyertes intézmények kategóriánként kétmillió forint értékű sportszerutalványt kapnak, amelyet az egészségfejlesztést és a dolgozói jóllétet támogató programjaikhoz használhatnak fel.

A Kórházi Egészségfejlesztési Program kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: már három éve dolgoznak azon – immár a szakrendelők bevonásával –, hogy minden hazai kórházban legyenek olyan színterek, ahol a dolgozók és a gyógyítók egészsége mellett a rájuk bízottak egészsége is nagyon fontos. Bese Nóra feltette a kérdést, hogy ki törődik azokkal, akik gyógyítanak? Ők mindig másokat szolgálnak, ezért szerinte megérdemlik ők is a figyelmet.

Olyan pályázatokat várnak a kórházak, illetve a szakrendelők részéről, amelyben a munkatársaik és a páciensek egészségfejlesztése egyaránt a középpontban van. Bese Nóra kiemelte: egyre több olyan kezdeményezéssel találkoznak, amelyek nem elsősorban a pénzen múlnak, hanem az akaraton.

Egyre több kórház ismeri fel, hogy lehetőséget kell biztosítani a dolgozóknak például a rekreációra vagy a sportolásra, hogy ők maguk tudjanak példát mutatni az életmódjukkal a betegeknek.

Négy kategóriában hirdetik meg az Egészségfejlesztő Kórház Díjat, így külön pályázhatnak az országos intézetek és klinikai központok, a vármegyei irányító kórházak, valamint a városi vagy szakkórházak, illetve a szakrendelők.

A kategóriánként kétmillió forint értékű sportszerutalványt a Richter Gedeon Nyrt. jóvoltából osztják szét a későbbi nyertesek között. A pályázati regisztráció 2025. december 15-ig tart, a pályázati anyagokat pedig 2026. február 19-ig várják. Bese Nóra elmondta: a Magyar Kórházszövetség honlapján megtalálható a Kórházi Egészségfejlesztési Program aloldal, ahol minden fontos információ elolvasható, ide kell felölteni a pályázati anyagokat is.

A nyerteseket 2026. március 15-én ünnepélyes keretek között hirdetik ki, amikor levetítik a díjazott intézmények rövid bemutatófilmjeit is. A díjazottak a pénznyeremény mellett emlékplakettet is kapnak. A pályázatokat kilenc fős szakmai zsűri bírálja el, akik a pályaművek értékelésekor különösen fontos szempontként tekintenek a munkahelyi egészségfejlesztési programokra, az egészséget támogató kórházi környezet kialakítására, valamint az egészségkommunikáció fejlesztésére.