ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.06
usd:
338.02
bux:
0
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2023. március 10-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: mi, magyarok békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

Infostart

A Kossuth rádió kolozsvári kihelyezett stúdiójában kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor miniszterelnök. "Tapasztalt és tiszteletre méltó ember a miniszterelnök, ha valakinek van esélye, hogy a csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, az Ilie Bolojan ilyen" - fogalmazott az RMDSZ kongresszusa előtt, ahol a román kormányfővel is találkozik pénteken.

A Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában Kolozsváron Orbán Viktor közölte, az RMDSZ kongresszusára érkezett a Szamos partjára, ahol a regnáló román miniszterelnökkel is találkozni fog, mivel mindkettejüket meghívták az eseményre.

"Mi, magyarok békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni" - jelentette ki.

Hozzátette, sok sikert kíván a román kormánynak, "az ingatlanod értékét az is meghatározza, milyen a szomszédod, (...) abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia gazdasága sikeres legyen".

A helyzet most szerinte nem könnyű, mindenesetre a "bezzeg románozásnak" vége van, komoly küzdelem zajlik annak érdekében, hogy az ország pénzügyi helyzetét helyreállítsák, ehhez a kormányzati munkához csatlakozott az RMDSZ, amelynek szintén sok sikert kívánt.

Szerinte Romániában a politika vitte bajba a gazdaságot, ha a pártok lebecsülik a kiegyensúlyozottság értékét, abból "ötletelés, rángatózás" kezdődik, ebből nagy gazdasági baj származik.

"Tapasztalt és tiszteletre méltó ember a miniszterelnök, ha valakinek van esélye, hogy a csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, az Ilie Bolojan ilyen" - szögezte le.

Vállalkozások

Ezután áttért a 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel ügyére, ami az MKIK részvételével létrejött konstrukció.

Úgy látja, a magyar gazdaság ma olyan állapotban van, hogy egyszerre hajtsa végre

  • Magyarország történek legnagyobb adócsökkentését
  • az Otthon Startot és
  • a vállalkozások számára indított hitelprogramot,

ez azt mutatja, hogy egy ilyen ország nem lehet rossz bőrben.

A Tisza Pártról - "Brüsszeli projekt"

Szerinte azért érdeke a Tisza Pártnak az adóemelés, mert egy olyan körbe tartozik, ahol mindig is utálták az egy kulcsos adót, "vért hánytak" tőle, de ő így is az alacsony és egyszerű adó pártján áll: aki tízszer annyit keres, tízszer annyit adózik az egykulcsos adórendszerben, "mindenki fizet valamennyit".

De ez csak az egyik ok, amiért vita van, a Tisza Párt a "Bokros Lajos-, Surányi György-vonalat" viszi. A másik ok az, hogy a Tisza Párt "brüsszeli projekt" arra, hogy mehessen az emberek pénze Ukrajnába.

Nemzeti konzultáció "a csata előtt"

Emiatt is indították a nemzeti konzultációt; "óriási nyomás lesz Magyarországon Brüsszelben, hogy járuljunk hozzá Ukrajna pénzügyi támogatásához. Ez egy nagy nemzetközi csata, konzultációval kell megvédeni a kormány irányvonalát" - szögezte le.

Ezzel szemben szerinte a Tisza Párt azt mondja: erről nem szabad beszélni a választás előtt.

"Ki milyen rózsát szakított, azt szagolja" - hozta hasonlatként.

Ukrajna irányából közben nagyon komoly fenyegetés éri a magyar mezőgazdaságot, ezért sem szabad megengedni, hogy Ukrajnát felvegyék az Európai Unióba.

További kérdés az egészségügy: a Tisza Párt ötlete szerinte - hét centrumkórházzal - nem jó, mert messze viszi az ellátást az emberektől.

Ukrajna már beépült - "soha nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát"

Magyarországon Orbán Viktor szerint azért vannak egyes témákban "együgyű viták", mert az álláspontok világosak: Ukrajna például mindenáron be akar lépni az EU-ba és pénzt akar, mindkettőnek van egy akadálya, mégpedig Magyarország, ezért Brüsszel és Ukrajna együtt kormányváltást szeretne, de ettől "a magyarok sorsa rosszabbra fordulna".

Szerinte Ukrajna beépült a magyar közéletbe, a szellemi életbe, és van pártja is, a Tisza Párt, amelynek "lefejleszt elektronikai segítséget", most azt kell mondanunk, hogy "az ukránok már az okostelefonodban vannak", amint korábban azt, hogy "az oroszok már a spájzban vannak".

Reméli, hogy a tiszásoknak nem lesz komoly bajuk, hogy az adataik ukrán kézbe kerültek.

Orbán Viktor nevet azon, amikor azt hallja, hogy bárkit a véleménye miatt üldöznének, de Magyar Péter mentelmi ügye nem is erről szól, az övé "egy köztörvényes ügy", de akik fogják, "nem adják ki", soha nem adják ki majd a mentelmi jogát, nem ezért invesztáltak bele annyi pénzt és energiát.

A szintén így "megmenekült" antifa Ilaria Salis, akit elmebajosnak nevezett, és aki magyar embereket vert a magyar utcákon, de ezt a magyarok felfedték - "aztán az olasz baloldal adott neki egy európai mandátumot, őt sem adják ki, mert az ő kutyájuk kölyke".

Turizmus

Elismerését fejezte ki a turizmusban dolgozók szép számokat produkáló munkájuk iránt, ez a legnagyobb elismerés, amit egy munkavállaló és egy vállalkozó kaphat. "Remélem, hogy meg is vannak rendesen fizetve" - mondta.

Kraszahorkai László Nobel-díja

Csütörtökön megünnepelte Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját, amelyet az olimpiai aranyéremhez hasonlította, szerinte Magyarországnak teljesítménykényszere van, "a magyarok többet adtak az emberiségnek, mint kaptak tőle, az Árpád-házi szentektől a legutóbbi Nobel-díjas tudósokig".

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: mi, magyarok békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

ukrajna

brüsszel

orbán viktor

adó

kossuth rádió

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

A Kossuth rádió kolozsvári kihelyezett stúdiójában kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor miniszterelnök. "Tapasztalt és tiszteletre méltó ember a miniszterelnök, ha valakinek van esélye, hogy a csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, az Ilie Bolojan ilyen" - fogalmazott az RMDSZ kongresszusa előtt, ahol a román kormányfővel is találkozik pénteken.
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve

Közeleg a kirúgási sokk és semennyire se vagyunk rá felkészülve

A Klarna vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban fogja átalakítani a szellemi munkát, amire a társadalom még nincs felkészülve - jelentette a Bloomberg. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ledobta a bombát a Tesla: magyar árat kapott az olcsósított Model Y, már meg is lehet rendelni

Ledobta a bombát a Tesla: magyar árat kapott az olcsósított Model Y, már meg is lehet rendelni

Magyarországon is bemutatkozott a legolcsóbb Tesla Model Y, a Standard változatot 16 669 900 forintért lehet megrendelni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

A ceasefire was due to come into effect once the Israeli cabinet had given its approval, but its military has continued to fire into Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 07:49
A szegedi okosboltban nem volt ember, de őrt hívtak a lopások miatt
2025. október 10. 07:13
Orbán Balázs: ezért lett "kitéve a szűre" annak idején a Tisza Párt jelenlegi szakértőjének
×
×
×
×