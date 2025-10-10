Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: mi, magyarok békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

A Kossuth rádiónak adott pénteki interjújában Kolozsváron Orbán Viktor közölte, az RMDSZ kongresszusára érkezett a Szamos partjára, ahol a regnáló román miniszterelnökkel is találkozni fog, mivel mindkettejüket meghívták az eseményre.

"Mi, magyarok békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni" - jelentette ki.

Hozzátette, sok sikert kíván a román kormánynak, "az ingatlanod értékét az is meghatározza, milyen a szomszédod, (...) abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia gazdasága sikeres legyen".

A helyzet most szerinte nem könnyű, mindenesetre a "bezzeg románozásnak" vége van, komoly küzdelem zajlik annak érdekében, hogy az ország pénzügyi helyzetét helyreállítsák, ehhez a kormányzati munkához csatlakozott az RMDSZ, amelynek szintén sok sikert kívánt.

Szerinte Romániában a politika vitte bajba a gazdaságot, ha a pártok lebecsülik a kiegyensúlyozottság értékét, abból "ötletelés, rángatózás" kezdődik, ebből nagy gazdasági baj származik.

"Tapasztalt és tiszteletre méltó ember a miniszterelnök, ha valakinek van esélye, hogy a csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, az Ilie Bolojan ilyen" - szögezte le.

Vállalkozások

Ezután áttért a 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel ügyére, ami az MKIK részvételével létrejött konstrukció.

Úgy látja, a magyar gazdaság ma olyan állapotban van, hogy egyszerre hajtsa végre

Magyarország történek legnagyobb adócsökkentését

az Otthon Startot és

a vállalkozások számára indított hitelprogramot,

ez azt mutatja, hogy egy ilyen ország nem lehet rossz bőrben.

A Tisza Pártról - "Brüsszeli projekt"

Szerinte azért érdeke a Tisza Pártnak az adóemelés, mert egy olyan körbe tartozik, ahol mindig is utálták az egy kulcsos adót, "vért hánytak" tőle, de ő így is az alacsony és egyszerű adó pártján áll: aki tízszer annyit keres, tízszer annyit adózik az egykulcsos adórendszerben, "mindenki fizet valamennyit".

De ez csak az egyik ok, amiért vita van, a Tisza Párt a "Bokros Lajos-, Surányi György-vonalat" viszi. A másik ok az, hogy a Tisza Párt "brüsszeli projekt" arra, hogy mehessen az emberek pénze Ukrajnába.

Nemzeti konzultáció "a csata előtt"

Emiatt is indították a nemzeti konzultációt; "óriási nyomás lesz Magyarországon Brüsszelben, hogy járuljunk hozzá Ukrajna pénzügyi támogatásához. Ez egy nagy nemzetközi csata, konzultációval kell megvédeni a kormány irányvonalát" - szögezte le.

Ezzel szemben szerinte a Tisza Párt azt mondja: erről nem szabad beszélni a választás előtt.

"Ki milyen rózsát szakított, azt szagolja" - hozta hasonlatként.

Ukrajna irányából közben nagyon komoly fenyegetés éri a magyar mezőgazdaságot, ezért sem szabad megengedni, hogy Ukrajnát felvegyék az Európai Unióba.

További kérdés az egészségügy: a Tisza Párt ötlete szerinte - hét centrumkórházzal - nem jó, mert messze viszi az ellátást az emberektől.

Ukrajna már beépült - "soha nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát"

Magyarországon Orbán Viktor szerint azért vannak egyes témákban "együgyű viták", mert az álláspontok világosak: Ukrajna például mindenáron be akar lépni az EU-ba és pénzt akar, mindkettőnek van egy akadálya, mégpedig Magyarország, ezért Brüsszel és Ukrajna együtt kormányváltást szeretne, de ettől "a magyarok sorsa rosszabbra fordulna".

Szerinte Ukrajna beépült a magyar közéletbe, a szellemi életbe, és van pártja is, a Tisza Párt, amelynek "lefejleszt elektronikai segítséget", most azt kell mondanunk, hogy "az ukránok már az okostelefonodban vannak", amint korábban azt, hogy "az oroszok már a spájzban vannak".

Reméli, hogy a tiszásoknak nem lesz komoly bajuk, hogy az adataik ukrán kézbe kerültek.

Orbán Viktor nevet azon, amikor azt hallja, hogy bárkit a véleménye miatt üldöznének, de Magyar Péter mentelmi ügye nem is erről szól, az övé "egy köztörvényes ügy", de akik fogják, "nem adják ki", soha nem adják ki majd a mentelmi jogát, nem ezért invesztáltak bele annyi pénzt és energiát.

A szintén így "megmenekült" antifa Ilaria Salis, akit elmebajosnak nevezett, és aki magyar embereket vert a magyar utcákon, de ezt a magyarok felfedték - "aztán az olasz baloldal adott neki egy európai mandátumot, őt sem adják ki, mert az ő kutyájuk kölyke".

Turizmus

Elismerését fejezte ki a turizmusban dolgozók szép számokat produkáló munkájuk iránt, ez a legnagyobb elismerés, amit egy munkavállaló és egy vállalkozó kaphat. "Remélem, hogy meg is vannak rendesen fizetve" - mondta.

Kraszahorkai László Nobel-díja

Csütörtökön megünnepelte Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját, amelyet az olimpiai aranyéremhez hasonlította, szerinte Magyarországnak teljesítménykényszere van, "a magyarok többet adtak az emberiségnek, mint kaptak tőle, az Árpád-házi szentektől a legutóbbi Nobel-díjas tudósokig".