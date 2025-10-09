ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.03
usd:
335.79
bux:
101811.05
2025. október 9. csütörtök Dénes
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus)
Nyitókép: Wikipédia

Még nagyobb a baj: nem csak az amerikai szőlőkabóca terjesztheti az aranyszínű sárgaságot

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Nem biztos, hogy csak az amerikai kabóca terjeszti az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegséget, amely a filoxérajárványhoz mérhető pusztítással fenyegeti a hazai borágazatot, ráadásul a kór már a szőlőn kívül más növényeken is megjelent. A zalai borvidék 90 százaléka már fertőzött.

22 borvidékből 17-ben már jelen van az aranyszínű sárgaság fitoplazma nevű szőlőbetegség, amelyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt. „Zala vármegyében már hatalmas pusztítást okozott az ültetvényeken, a borvidék több mint 90 százalékán fertőzés tapasztalható” – tájékoztatta az InfoRádiót Tarsoly Róbert borász, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke. A szőlőfitoplazma szőlészmunkacsoport tagja elmondta, kedden járták be Zalaszentgrót határát, és nem találtak olyan ültetvényt, ahol ne lett volna fitoplazmafertőzés-gyanús vagy fertőzött tőke, és nem egy olyan kisebb magánültetvényre bukkantak, amit teljesen ki kell vágni, mert jóval több mint 30 százaléka fertőzött.

Tarsoly Róbert arról is beszélt, hogy a betegség nem áll meg az ültetvény 30 százalékánál, ezért már kisebb fertőzöttség esetén is lépni kell. „Ha már egy ültetvényben egy adott évben 20 százalékot tapasztalunk, akkor szinte biztos, hogy a következő évben még a leggondosabb védekezés ellenére is lesznek új tünetes tőkék, úgyhogy 30 százaléknál nem áll meg sajnos” – mondta az elnök.

Tarsoly Róbert szerint

már az sem biztos, hogy csak az amerikai szőlőkabóca terjeszti ezt a kórt, mert felvetődött, hogy más fajok is terjeszthetik,

mert egyelőre nem teljesen ismert sem a kórokozó életmódja, sem a szőlővel való kapcsolata. A legfontosabbnak azt tartja, hogy minél alaposabb felderítő munka kell, és nem csak egy adott ültetvényen belül, hanem egy adott hegyközségen, borvidéken, településen belül fel kell deríteni az összes fertőzött tőkét, és haladéktalanul meg kell semmisíteni, elégetni. „Ez a legalapvetőbb, mivel a következő fertőzések kiindulópontjai a már fertőzött tőkék. A másik alappillére a védekezésnek pedig a terjesztő rovar, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés” – jelentette ki.

A borászok most attól félnek, hogy az aranyszínű sárgaság akkora katasztrófa lesz, mint a filoxérajárvány. A hegyközségi elnök szerint az amerikai szőlőkabócának az ökológiai feltételek annyira kedvezők, hogy agyon nehéz gátat szabni a még nagyobb mértékű elszaporodásának. Arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a filoxérával ellentétben, amely kizárólag az európai szőlőket pusztította el, a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma esetében az ültetvényeken kívüli is terjed. Nemcsak az országban sok helyen előforduló elhagyott szőlőültetvények jelentenek fokozott kockázatot, hanem az is, amiből sajnos a mi borvidékünkön is, de az ország szinte összes borvidékén nagyon sok található, és hogy vannak olyan más növények, például a bálványfa, az iszalag, az éger, amelyek szintén hordozzák ezt a fitoplazmát, „Akkor lenne esélyünk a 100 százalékos vagy legalább kielégítő védekezésre, ha ezeket az úgynevezett rezervoár területeket is fel tudnánk számolni” – mondta Tarsoly Róbert.

A kormány 3,8 milliárd forintot különített el az aranyszínű sárgaság elleni védekezésre. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra kéri a szőlőtermesztőket, hogy folyamatosan figyeljék az ültetvényeiket, tartsák be a növényvédelmi előírásokat és a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a hatóságoknak.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Még nagyobb a baj: nem csak az amerikai szőlőkabóca terjesztheti az aranyszínű sárgaságot

szőlő

aranyszínű sárgaság

amerikai szőlőkabóca

tarsoly róbert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Palócz Éva: jövőre már 2,5 százalékos lehet a növekedés, de még rengeteg a kockázat

Ha kis mértékben is, de lefelé módosította idei növekedési várakozását a Kopint-Tárki. A konjunktúrakutató 2025-re 0,4 százalékos GDP-bővülést vár, minden rossz hónap azonban 0,1 százalékot ront a kilátásokon, így az sem kizárt, hogy stagnálás közelében marad a magyar gazdaság – mondta az InfoRádióban a Kopint-Tárki vezérigazgatója.
 

Korán jön a Kormányinfó csütörtökön

Elemző: tavaly még többlettel zárta a szeptembert a költségvetés, most jelentős hiánnyal

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Bendarzsevszkij Anton: elszállt már az „alaszkai” esély a békére

Vlagyimir Putyin megvan arról győződve, hogy nyerésben van, és nem kell belemennie semmiféle kompromisszumba – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban.
 

Szijjártó Péter szerint a lengyel kormányfő mentegeti a vezetékrobbantással gyanúsított ukránt

Több uniós ország is korlátozná az orosz diplomaták európai mozgását

Kövér László: globális háttérhatalmi játszmák veszélyeztetik hazánk függetlenségét

VIDEÓ
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.09. csütörtök, 18:00
Koren Balázs
a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Európában kedvező hangulatban telt a kereskedés, és a magyar tőzsde is jól teljesített. Eközben Amerikában is jó vitt a hangulat a piacokon. Az arany árfolyama ma is új csúcsra ment, és az ezüstnél is közel a történelmi rekord. Közben a BMW profit warningja után esnek az autóipari részvények, az OTP pedig fontos szintről fordult. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?

Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?

Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Trump says first phase of Gaza peace deal agreed, paving way for hostage and prisoner releases

Israel agreed to withdraw troops and all Israeli hostages will be released, the US president says, although timings remain unclear.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 9. 05:48
Folyamatos a fegyverropogás a Balatonnál
2025. október 9. 04:36
Felpörögtek a traffipaxok: brutális bírságözön
×
×
×
×