Megrázó fotók: lángba borítja szőlőtőkéit a kabócák miatt néhány gazda

Badacsonyban a hagyományok szerint 2400 éves már a szőlő- és borkultúra, de mindezt most veszélyezteti a jelenkor legújabb ellensége, az amerikai szőlőkabóca.

Védekezni ellene gyakorlatilag lehetetlen, Badacsonyban most egy figyelemfelhívó akcióba is fogott egy szőlősgazda-bortermelő, aki az idei szüret befejeztével szőlőkarókból és fertőzött tőkékből hatalmas tüzet rakott. Az eseményről a Balaton-felvidék egyedi tájértékei Facebook-oldal számolt be.

"Láttunk már sok mindent, de ilyet nem. (...) A 2400 éves környékbeli szőlő- és borkultúra a történelem megpróbáltatásai után újra és újra meg tudott újulni, a szőlő növény képességei különlegesek, időtálló, kitartó és nemes habitusú. A Málik pincénél rendhagyó pillanatoknak volt tanúja a borértő társaság, lezárult a kéknyelű szüret, és kiváló kéknyelű került a poharakba. Málik Zoltán figyelem felhívó cselekményre vezette a megjelent borászokat, barátokat" - olvasható a beszámolóban.

Az est fókuszpontja a tűz köré összpontosult, egy olyan természetű tűz köré, amely "a megtisztítás szimbólumává kell, hogy váljon"; a szőlőkarókkal formált rakás mellett egy halom megbetegedett, és emiatt kivágott kéknyelű tőke jelezte az aranyszínű sárgaság "könyörtelen pusztító erejét".

"A tőkéket az a kéz kellett hogy tűzre dobja, aki óvó gondossággal felnevelte és csodát teremtett belőle, az immár hungarikummá vált fajtából egyedi bort készített..." - folytatódik a bejegyzés.

A tűz mellett a gazdák sírtak, énekelték a Himnuszt, a jelenet "az új kezdetet és reményt szimbolizálta a mindenség számára".

"Összefogás és sürgős érdemi cselekedet szükséges minden szereplő részéről!" - zárul a bejegyzés.

Ismert, az agrártárca sürgősen cselekszik, kármentés is lesz, jelenleg drónokkal mérik fel a pusztítást.