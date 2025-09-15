ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.49
usd:
333.01
bux:
101199.84
2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Hétfőtől szerdáig nagy leállások lesznek a Telekomnál

Infostart

Számos településen várható időszakos szolgáltatás-kimaradás a Telekomnál a következő napokban.

A cég tájékoztatása szerint a karbantartási és fejlesztési munkálatok érintik az internet-, a TV- és a telefonszolgáltatásokat is.

A szolgáltatás-kiesések az alábbi településeken várhatók

A leállások reggel 8 és délután 5 óra között várhatók.

Szeptember 15-én és 16-án: Hatvan és Szombathely egyes részein 30 perc, Budapest XVII. kerületében, Penyigén, Kiszomboron és Szegeden pedig akár 180 perc időtartamú kiesés fordulhat elő.

Szeptember 16-án: Többek között Apc, Lőrinci, Székesfehérvár, Bodajk, Csókakő, Mór, Kisköre, Kömlő és Tiszanána egyes részein hajnalban és a reggeli órákban lehetnek szolgáltatás-kimaradások, amelyek időtartama 120 és 300 perc között változhat.

Szeptember 17-én: Császártöltésen 10 perc, Budapest XI. kerületében pedig legfeljebb 120 perc időtartamú kieséssel kell számolni.

A Telekom a honlapján folyamatosan frissíti a karbantartásokról szóló információkat.

Kezdőlap    Belföld    Hétfőtől szerdáig nagy leállások lesznek a Telekomnál

karbantartás

szolgáltatás

telekom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss László elmondja az igazat a különleges csillagközi üstökösről, amelyet űrhajónak is néznek

Kiss László elmondja az igazat a különleges csillagközi üstökösről, amelyet űrhajónak is néznek

A július elején felfedezett 3I/Atlas a Naprendszeren kívülről érkezett, ezért kezdték el terjeszteni róla, hogy idegenek űrhajója. A Széchenyi- és Prima Primissima-díjas csillagász azonban határozottan cáfolta ezeket a feltételezéseket. Arról is beszélt az InfoRádióban, hogy az objektum decemberben kerül a legközelelebb a Földhöz, akkor távcsővel is megfigyelhető lesz.
VIDEÓ
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.15. hétfő, 18:00
Hoffmann Mihály
az Államadósság Kezelő Központ elnök-vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hármas csapás leselkedik a magyarokra: egyszerre több kórokozó is fenyeget az iskolakezdéssel

Hármas csapás leselkedik a magyarokra: egyszerre több kórokozó is fenyeget az iskolakezdéssel

A szeptemberi iskolakezdéssel és a gyerekek nagy közösségekbe történő visszatérésével egyszerre indulhatnak terjedésnek a nátha, a koronavírus és az influenzaszerű megbetegedések. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ráadásul arra számít, hogy a következő pár hétben nőhet a covidos esetek száma - számol be az RTL Híradó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen

Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen

Egy hét múlva, szeptember 19-21. között rendezik meg a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, ami vasárnap az Azeri Nagydíjjal zárul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Adolescence star becomes youngest ever male winner of an acting Emmy

Adolescence star becomes youngest ever male winner of an acting Emmy

Owen Cooper, 15, makes history as Severance, The Pitt and The Studio also win at the 77th Primetime Emmy Awards.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 15. 04:18
30 fok is lesz a héten, de előtte cudar időre számítson
2025. szeptember 15. 03:33
Nagyon készül a MÁV a hétfőtől kezdődő közlekedési káoszra
×
×
×
×