Hétfőtől szerdáig nagy leállások lesznek a Telekomnál

A cég tájékoztatása szerint a karbantartási és fejlesztési munkálatok érintik az internet-, a TV- és a telefonszolgáltatásokat is.

A szolgáltatás-kiesések az alábbi településeken várhatók

A leállások reggel 8 és délután 5 óra között várhatók.

Szeptember 15-én és 16-án: Hatvan és Szombathely egyes részein 30 perc, Budapest XVII. kerületében, Penyigén, Kiszomboron és Szegeden pedig akár 180 perc időtartamú kiesés fordulhat elő.

Szeptember 16-án: Többek között Apc, Lőrinci, Székesfehérvár, Bodajk, Csókakő, Mór, Kisköre, Kömlő és Tiszanána egyes részein hajnalban és a reggeli órákban lehetnek szolgáltatás-kimaradások, amelyek időtartama 120 és 300 perc között változhat.

Szeptember 17-én: Császártöltésen 10 perc, Budapest XI. kerületében pedig legfeljebb 120 perc időtartamú kieséssel kell számolni.

A Telekom a honlapján folyamatosan frissíti a karbantartásokról szóló információkat.