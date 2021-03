Percről percre - a koronavírus-járvány szerdai hírei

A Johnson and Johnson oltásából egy adag elég.

2021.03.03. 07:27

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös oltása valódi sikertörténetnek indult, de rengeteg buktató övezte eddigi útját. Most, amikor korábbi kritikusai közül többen mégis a 65 év fölöttieknél is hatékony vakcinák sorába emelik be, visszatekintünk arra, mennyi váratlan fordulat övezte az oltás rövidke történelmét.