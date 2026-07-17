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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután a csapata 2-1-re gyõzött az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Everton-Liverpool mérkõzésén a liverpooli Hill Dickinson Stadionban 2026. április 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Részleteket árult el Szoboszlai Dominik menedzsere a tárgyalásokról

Infostart / MTI

Szoboszlai Dominik menedzsere, Esterházy Mátyás szerint mindkét fél ugyanazt akarta, vagyis a futballista és a Liverpool FC vezetőinek közös akarata eredményezte a pénteki szerződéshosszabbítást.

Az EM Sports sajtóközleménye megerősítette azokat az angol médiaértesüléseket, amelyek szerint a 25 éves középpályás új megállapodása 2031-ig szól.

„Októberben kezdődtek az egyeztetések a szerződéshosszabbításról, a tárgyalások pedig az elmúlt másfél hónapban gyorsultak fel igazán. Mivel mindkét fél ugyanazt akarta, még az új idény kezdete előtt sikerült megtalálni azt a megoldást, amellyel mindkét fél elégedett lehet” –- mondta Esterházy Mátyás.

A közlemény kiemelte, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának becsült piaci értéke a mértékadó transfermarkt.com oldal szerint elérte a 100 millió eurót, ezért nem csoda, hogy a drukkerek hónapok óta várták, mikor zárulnak le a tárgyalások.

„A mostani szerződésével Dominik olyan polcra került, amelyet az elmúlt három idényben nyújtott elképesztő teljesítményével maximálisan kiérdemelt. Az a tény, hogy klubja ennyire ragaszkodott hozzá, egyértelműen megerősíti, hogy számára a világ legszűkebb elitje nem átjáróház, hanem meghatározó, stabil tagja ennek a szűk körű társaságnak” – szögezte le a menedzser.

A középpályás kedden állt edzésbe, a jövő héten pedig már társaival együtt az Egyesült Államokba utazik, ahol három felkészülési mérkőzés szerepel a programban a Sunderland, a Wrexham és a Leeds United ellen.

„Azért marad Liverpoolban, mert abszolút elkötelezettek vagyunk a klub szellemisége és filozófiája iránt, és hiszünk abban, hogy a közös jövő még az elmúlt három évnél is sikeresebb lehet” – magyarázta Esterházy. Hangsúlyozta: Szoboszlai a családjával remekül érzi magát Angliában, nagyon szereti a klubot, a várost, a szurkolókat, és bízik benne, hogy a következő években a lehető legtöbb trófeát hódítja el a csapattal.

„Az utóbbi hónapokban több spekuláció is napvilágot látott a jövőjével kapcsolatban, de a mostani bejelentés egyértelművé tette, hogy mi járt a fejében, és hogy mindvégig hol képzelte el a jövőjét” – közölte a menedzser.

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Kezdőlap    Sport    Részleteket árult el Szoboszlai Dominik menedzsere a tárgyalásokról

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