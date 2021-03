Zsidai Zoltán Roy: csődhullám jöhet a fővárosi éttermeknél az újranyitás után

Néhány hetet leszámítva már egy éve zárva vannak az éttermek, de ha ki is tudnak nyitni tavasszal vagy kora nyáron, az Budapesten nem ugyanazt jelenti majd, mint például a Balatonnál – mutatott rá a Zsidai Zoltán Roy. Több nehezítő körülményt is említett:

Budapest nyáron leköltözik a Balatonra, valamikor csak hétvégén, valamikor hosszabb időszakra is, vagyis a potenciális vendégek elmennek a városból.

Ezen kívül két nagyon fontos szegmens hiányzik Budapestről: az egyik az üzleti turizmus, az üzleti események – akár egy egyszerű üzleti ebédről beszélünk, akár egy konferenciáról –, és

hiányoznak a turisták is, akik egyszerűen kikapcsolódásból vagy szintén üzleti útra érkeznek Budapestre – sorolta.

"Attól tartok, hogy ez az újranyitás még nehezebb lesz, mint ez a bezárási időszak, mert akárhogy is nézzük, Budapesten masszív a túlkínálat a helyi lakossági kereslethez képest. Akárhogy számolom,

ha csak a fele étterem nyit vissza Budapesten, akkor is legalább ötszörös lesz a túlkínálat,

vagyis nagyon fog hiányozni a forgalom nagyon sok helyről és meglehet, drágább lesz kinyitni sokaknak, mint zárva tartani". Ez sok esetben egy rövid nyitva tartás után végleges bezárást jelent majd – jósolta az étteremtulajdonos.

Még Bécsben is 25 százalékos csődhullámmal számolnak az éttermi szektorban, annak ellenére, hogy Bécsben óriási támogatásokat kaptak. "Ismerek olyan étteremtulajdonosokat, akik 2020-ban végül több pénzt kerestek gyakorlatilag munka nélkül, mint 2019-ben, úgyhogy ennek megfelelően félek, hogy ez nálunk még ennél is jelentősebb lesz" – fejtette ki véleményét Zsidai Zoltán Roy. Hozzátette: van, aki már feladta, van, aki bízik a nyitásban, és tart attól, hogy sokan lesznek, akik az újranyitás után fognak sajnos áldozatul esni ennek a járványnak.

A gasztronómiai szakember kifejezetten szorgalmazza, hogy legalább a teraszok kinyithassanak tavasszal. Mint mondta, nehéz újranyitni. "Egy étterem hasonlít mondjuk egy tengerjáró hajóra: nem lehet egyik napról a másikra megnyitni, hiszen szükség van csapattagokra, akik egyébként ismerik az éttermet, ismerik annak ételeit, akik ismerik a berendezéseket. Ez utóbbiakat be is kell üzemelni, ráadásul nem arra vannak kitalálva, hogy hónapokig álljanak.

Már a tavaly tavaszi-nyári visszanyitásnál is azt tapasztaltuk, hogy rengeteg berendezésünk megy tönkre és milliós értékben kellett javítanunk, illetve beszereznünk eszközöket, berendezéseket, hogy el tudjon indulni az étterem"

– mondta.

Azért is kell minél hamarabb megnyitni, hogy egyrészt kommunikálni is lehessen külföldön és belföldön is, hogy nyitva van az ország, nyitva vannak az éttermek, nyitva vannak a szállodák. Ez ugyanis egy rugalmatlan piac, ugyanis ha elkeződik a kommunikáció, akkor utána még hónapokig is eltart, mire a vendégforgalom is megérkezik.

Ebben a helyzetben minden vendéglátós a túlélésért küzd és a házhoz szállításban bízik, de ez a legmagasabb színvonalú éttermek esetében nagyon nehezen megvalósítható. Zsidai Zoltán Royék egy köztes megoldást találtak: együttműködnek a kifli.hu-val és Zsidai Home néven hidegen előkészített, egy hétig elálló, otthon befejezhető ételeket szállítanak házhoz, és így a tulajdonos szerint olyan éttermi nívót tudnak biztosítani, amire a koronavírus-járvány után is igény lesz.

Az interjú teljes változatát alább meghallgathatják.

Nyitókép: Flickr/Tim Evanson