„Az alkalmazottak tesztelése folyamatosan ismétlődő és következetesen ellenőrzött gigaesemény lesz” – jelentette be az egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatban Karel Havlíček ipari- és kereskedelmi miniszter. A mintavétel szerdán kezdődött. Az első fázisa a jövő hét végéig tart és több mint 2,1 millió alkalmazottat érint. A tárcavezető szerint bezárni a cseh ipari cégeket egyenlő lett volna a kegyelemdöféssel.

A Cseh Kereskedelmi Kamara elnöke szerint a kormány nagy nyomást gyakorolt a vállalatokra a gyors kormányzati döntéssel. „Ez majdnem teljesíthetetlen határidő, amellyel a kormány bekeményített, mivel előbb március 8-áról volt szó, és hirtelen a 3-át jelölték ki” – mondta Vladimír Dlouhý.

Mennyi teszt van minderre?

Kérdéses, hogy lesz-e elegendő teszt a több mint 2 millió alkalmazott számára. A kereskedelmi tárca vezetője szerint több tízmillió koronavírus-tesztet halmoztak fel, David Tomášek, a hivatalos állami engedéllyel rendelkező 12 forgalmazó egyike viszont más számokat említett. Szerinte csupán több százezer teszt van jelenleg raktáron.

A cégek a tesztek ára miatt is bírálják a kormányt. Az állam egy tesztért 60 cseh koronát, azaz mintegy 800 forintot térít meg a vállalatoknak, az egyes tesztek ára azonban ennek akár dupláját is elérheti.

Az ellenzék azt veti a kormány szemére, hogy kevésbé jó minőségű teszteket is vásárol. A Piráti – magyarul Kalózok – nevű politikai tömörülés elnöke, Ivan Bartoš azt mondta: vannak olyan megrendelések, amelyeknél a tesztek eredményessége 35 százalékos.

Jó hírt is kaptak a munkavállalók

A bérek száz százalékára emeli ugyanis a kormány a táppénz összegét márciusban és áprilisban. Ennek célja, hogy ösztönözze a koronavírussal fertőzött személyeket, illetve a velük kapcsolatba került embereket az otthonmaradásra és a karanténba vonulásra. Eddig az alkalmazottak keresetük 60 százalékát kapták megbetegedésük esetén, ezért sokan, amennyiben állapotuk nem volt súlyos, betegen is igyekeztek munkába állni, hogy elkerüljék jövedelmük csökkenését.

Szintén kormánydöntés alapján felújítják a koronavírus elleni cseh vakcina fejlesztésének munkálatait. Ezeket tavaly nyáron állították le, arra való tekintettel, hogy több külföldi cégnél előrehaladottabb állapotban volt a vakcinafejlesztés. A kormány most úgy vélte, ennek ellenére is érdemes tovább folytatni a kutatásokat, mivel a cseh kórházak továbbra is rendkívül leterheltek. A szerda reggel megjelent adatok szerint jelenleg több mint 8100 személyt kezelnek Covid-19-cel vagy annak gyanújával a cseh kórházakban, ami

a járvány tavaly márciusi kitörése óta új negatív rekordot jelent.

A koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak 86 százaléka foglalt, ami azt jelenti, hogy mintegy 180 szabad ágy van csupán, és félő, hogy azok is hamarosan betelnek. A férőhelyhiány régiónként eltérő, ezért a betegeket több esetben is távoli kórházakba kell szállítani, ahol még van szabad ágy.

Nyitókép: MTI/EPA/Katia Hrisztodulu