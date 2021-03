Idén ennyien nem haltak meg a járványban egy nap alatt, mint most

A friss adatok szerint az előző naphoz képest 4211-gyel nőtt a koronavírus-járvány új fertőzöttjeinek száma Magyarországon, ezzel a járvány kezdet óta összesen 439 900-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 136 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 324-re emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 326 215 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 98 361 főre emelkedett.

6 367 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 622-en vannak lélegeztetőgépen.

Közölték azt is, hogy folyamatosan zajlik az oltás, már 758 037 embernek adták be a vakcinát, közülük 253 368-an már a második oltását is megkapták.

Hatósági házi karanténban 37 005-en vannak, a mintavételek száma 3 719 113-ra nőtt.

A kormányzati tájékoztató oldalon emlékeztetnek arra, hogy a járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán