Defocused image of rush hour traffic on busy highway in the evening
Nyitókép: d3sign/Getty Images

Az AI nem kegyelmez: 4 nap alatt 2500 szabálytalan sofőrt szűrt ki

Infostart

Rendkívül hatékonynak tűnik az autóutakon tesztfázisban alkalmazott mesterségesintelligencia-alapú kamerarendszer Görögországban.

Négy speciális forgalomfigyelő kamerát helyeztek el Athén nagyobb forgalmú útjain, ezeket pedig mind ugyanaz az AI-szoftver működtette. A feladatuk a szabálytalan autósok kiszűrése volt, és a program váratlan sikert aratott: négy nap alatt 2500 szabálytalanságot vettek észre mindössze négy helyszínen – számolt be a totalcar.hu.

Ezek közül a Syngrou sugárútra felszerelt kamera rögzítette a legtöbb esetet: az Athén belvárosát és Pireusz kikötőjét összekötő szakaszon négy nap alatt nagyjából ezer szabálytalan közlekedőt rögzített a kamera. Ezek között

nem csak gyorshajtók voltak, de rögzítettek be nem kötött biztonsági öveket, vezetés közben telefonozókat, szabálytalan sávváltásokat vagy a leállósávok jogosulatlan használatát.

A cikk szerint a felsorolt szabálysértésekért Görögországban elég drága bírságokat osztanak: például az öv be nem csatolása vagy a vezetés közben telefonozás alkalmanként 350 eurót, átszámítva szűk 136 ezer forintot jelent. Viszont már egy sima gyorshajtásért is kaphatunk alaphangon 150, míg maximum 750 eurós bírságot, ami nagyjából 58 és 291 ezer forint közötti összeg.

A jelenlegi tendencia szerint a mesterséges intelligenciát használó kamerák telepítésért és a működtetésért felelős minisztérium úgy látja, hogy a négy kamera négy nap alatt akár 750 ezer eurós, átszámítva 291 millió forintos bevételt is termelhet.

Azt viszont a görög hatóságok is hangsúlyozzák, hogy nem a pénzbeszedés a cél, hanem egy élhetőbb és biztonságosabb úthálózat megteremtése, amelyen egyáltalán nem történnek halálos áldozattal járó balesetek. Éppen ezért a tervek szerint ha lezajlott a tesztfázis, országszerte 2000 fix és 500 mobil kamerával bővítik a rendszert. Ezeket mind, egységesen a mesterséges intelligencia kezeli majd és a bírságokat nem levélben, hanem SMS-ben, e-mailben vagy egy államilag működtetett felületen keresztül kapják meg az érintettek – illetve az ide küldött linken keresztül ki is fizethetik majd.

Autó    Az AI nem kegyelmez: 4 nap alatt 2500 szabálytalan sofőrt szűrt ki

