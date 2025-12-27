ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 27. szombat János
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Abstract image of artificial intelligence robot generated program code.
Nyitókép: Getty Images / Yuichiro Chino

Így néz ki Kína mesterséges intelligenciás „Manhattan-terve”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Kína szabályos „Manhatten-projekttel” akarja elkerülni a mesterséges intelligencia terén a nyugati dominanciát – írja egy exkluzív jelentés. Annyira komolyan veszik a dolgot, hogy a Huawei telecom- és informatikai cég mérnökei a telephelyen alszanak.

Titkos labor, hamis személyazonosság, és egy technológia, amelyet Washington évek óta próbál távol tartani Pekingtől. Kína saját fejlesztésű szuperchip-gépén dolgozik, amely alapjaiban változtathatja meg az erőviszonyokat a globális technológiai és katonai versenyben – írja exkluzív jelentésében a Reuters.

Egy szigorúan őrzött sencseni kutatólaboratóriumban kínai mérnökök egy olyan gép működő prototípusát hozták létre, amely képes lehet a mesterséges intelligenciához, okostelefonokhoz és modern fegyverrendszerekhez szükséges csúcskategóriás félvezetők előállítására.

A Reuters értesülései szerint a berendezés 2025 elejére készült el, jelenleg tesztelés alatt áll, és szinte egy teljes gyárcsarnokot betölt. A projektet az ASML volt mérnökei vezetik – az ASML az a holland vállalat, amely eddig egyedüliként volt képes úgynevezett extrém ultraibolya, vagyis EUV-litográfiai gépek gyártására.

Ezek a gépek a technológiai verseny középpontjában állnak: ultraibolya fénnyel marják a hajszálnál is ezerszer vékonyabb áramköröket a szilíciumlapkákba.

Minél kisebb az áramkör, annál erősebb a chip – és annál nagyobb az előny a katonai és gazdasági versenyben.

Kína prototípusa már képes EUV-fény előállítására, de működő chipeket egyelőre még nem gyárt. Ennek ellenére szakértők szerint a puszta létezése azt jelzi, hogy Peking jóval közelebb van a technológiai önállósághoz, mint azt korábban gondolták. Az eredeti kormányzati cél szerint 2028-ra készülhetnének el az első chipek, a bennfentesek azonban inkább 2030-at tartanak reálisnak – ami még mindig évekkel előrébb hozza a kínai áttörést.

A projektet a kínai vezetés kiemelt nemzetbiztonsági ügyként kezeli. A mérnökök hamis nevek alatt dolgoznak, titkos az is, hogy min munkálkodnak.

A programot sokan Kína „Manhattan-tervének” nevezik, utalva II. világháborús, titkos amerikai atomprogramra.

A háttérben a Huawei nevű cég koordinálja az országos együttműködést kutatóintézetek, beszállítók és gyárak között. A vállalat első embere, Ren Cseng-fei állítólag rendszeresen személyesen tájékoztatja a kínai felső vezetést az előrehaladásról. A mérnökök egy része a munkahelyén alszik, a telefonhasználatot korlátozzák, a csapatokat elszigetelik egymástól.

A kínai fejlesztés azonban egyelőre elmarad a nyugati színvonaltól, főként az optikai rendszerek terén, amelyekhez a holland ASML például a német Zeiss technológiáját használja. Peking ezért használt gépekből bontott alkatrészekkel, közvetítőkön keresztül beszerzett komponensekkel, valamint fiatal mérnökök százainak aprólékos visszafejtő munkájával próbálja pótolni a hiányt.

Washington eközben szigorítja az exportkorlátozásokat, és szövetségeseivel együtt igyekszik lezárni a kiskapukat.

A cél továbbra is az, hogy Kína legalább egy generációval lemaradjon a technológiai fejlesztésben.

A nagy kérdés az, hogy ez sikerülhet-e.

Kezdőlap    Tudósítóink    Így néz ki Kína mesterséges intelligenciás „Manhattan-terve”

kína

mesterséges intelligencia

huawei

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlélte az első vihart az örökös válságország

Túlélte az első vihart az örökös válságország

Argentína 2025-ben átfogó gazdaságpolitikai irányváltást hajtott végre: Javier Milei elnök a korábbi államközpontú modellről egy piacalapú rendszerre helyezte át a gazdaság intézményeit. Az intézkedésekkel az elnök a fiskális fegyelem megteremtését, a tartósan magas infláció letörését és a tőke- és árfolyamkorlátok fokozatos feloldását célozta. Ahogy egy ilyen mértékű reform esetén az várható volt, az évet nagy sikerek és kudarcok váltakozása jellemezte, a viszonylagos stabilitást pedig csak az Egyesült Államok politikai és pénzügyi támogatása és Milei október végi választási győzelme hozta el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dermesztő szilveszteri jóslat látott napvilágot: ilyen kutya hidegre senki sem számított

Dermesztő szilveszteri jóslat látott napvilágot: ilyen kutya hidegre senki sem számított

Nem lesz kegyes az időjárás azokhoz, akik szabadtéri programmal búcsúztatnák az óévet. Szilveszter éjjelén fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, ráadásul az élénk szél miatt a hideget a ténylegesnél is sokkal keményebbnek érezhetjük

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Kyiv strikes are Russia's 'answer to peace', Zelensky says ahead of Florida talks with Trump

Kyiv strikes are Russia's 'answer to peace', Zelensky says ahead of Florida talks with Trump

The Ukrainian president is in Canada today, where he and PM Mark Carney will speak with European allies before meeting the US president.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 27. 16:55
Akkora exodus zajlik a briteknél, amelyhez hasonlót csak a pandémia előtti évtized mélypontjain tapasztaltak
2025. december 26. 14:40
Boldog „szűretésnapot” – fél évszázada született a keleti blokk első alkoholmentes söre
×
×
×
×