Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Fogadja el az orosz feltételeket, vagy Oroszország „megsemmisíti” Ukrajnát – az FT szerint erre sürgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Washingtonban Donald Trump.

A brit lap híre azért is meglepő, mert az amerikai elnök az utóbbi időben többször ismételte, hogy „csalódott” Vlagyimir Putyinban, a híradások pedig arról szóltak, hogy az amerikaiak segítik az ukránokat az orosz energetikai létesítmények elleni csapásokban. Zelenszkij azzal utazott Amerikába, hogy nagyhatótávolságú, Tomahawk rakéták átadásáért lobbizzon.

Az emlékezetes februári washingtoni találkozó után, amikor Trumpnál elszakadt a cérna Zelenszkij folytatódó közbevetései miatt és nyilvánosan ráripakodott, most ismét

„többször kiabálássá fajult” a találkozó.

Az FT forrásai szerint az amerikai elnök „folyamatosan káromkodott”, sőt „félredobta a fronttérképeket” és azt sürgette, hogy Zelenszkij mondjon le a teljes Donbászról. Hírek szerint az egy nappal korábbi Trump-Putyin telefonhívás során az orosz elnök épp ezt követelte, miközben az orosz média szerint az ajánlat az, hogy Moszkva cserébe visszadja Zaporizzsje és Herszon régiók kisebb részeit.

Egy brit lap a karikatúrájában az ismert mondattal díszített ruhadarabban jelenítette meg Zelenszkijt: „Washingtonban jártam, és minden, amit kaptam, ez a béna póló volt”. Az FT hozzátette: az amerikai elnök később elfogadta, hogy fagyasszák be a jelenlegi frontvonalat, de előtte

hajlandóságot mutatott Putyin elnök „maximalista követeléseinek támogatására”.

A lap szerint az is kiderült, hogy Trump – aki hamarosan Budapesten találkozik Putyinnal – elutasította a Tomahawk robotrepülőgépek átadását. Európai illetékesek – bár az nem derült ki, mely országokból – azt állították: Trump szinte szó szerint ismételte Putyin egyes megjegyzéseit, „és

még az Oroszország gyengeségéről szóló, saját, korábbi mondatainak is ellentmondott”.

Az egyik, a tárgyalásról informált európai illetékes fogalmazott úgy, hogy Trump közölte Zelenszkijjel: Putyin azt mondta neki, hogy ez „nem háború, hanem különleges művelet”, hozzátéve, hogy az ukrán vezetőnek alkut kell kötnie vagy megsemmisítés vár rá”.

„Ha Putyin akarja, megsemmisít” – fogalmazott a név nélkül említett európai, aki szerint az amerikai elnök további megjegyzése az volt, hogy „remekül megvan” az orosz gazdaság – pedig korábban épp ő mondta, hogy „összeomolhat”. Maga az elnök vasárnap annyit mondott a Fox Newsnak, hogy „biztos benne, hogy sikerül elérnie a konfliktus lezárását”. Zelenszkij a találkozó után egyrészt közölte: kész Budapesten találkozni Putyinnal, akit ugyanakkor a Hamász terroristáihoz hasonlított és arra utalt: további területátadást nem, de a jelenlegi területi állapotot elfogadná.

Kommentátorok megjegyzik: Ukrajna számára vörös vonal Donyeck megye maradék részének feladása, mivel ott olyan védvonalak húzódnak, amelyek megszerzésével az oroszok számára megnyílna az út Ukrajna más részei felé.