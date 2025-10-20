ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.84
usd:
334.39
bux:
103350.13
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatójuk végén az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán
ELŐZMÉNYEK

A nemzetközi figyelem középpontjába került Budapest, miután bejelentették, hogy a magyar főváros lesz a helyszíne az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. A külföldi reakciókról az InfoRádió Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdezte.

Egészen biztosan szimbolikus jelentősége van a helyszínválasztásnak, hiszen Orbán Viktor kormánya egyaránt jó kapcsolatokat ápol Vlagyimir Putyinnal Donald Trump amerikai elnökkel – emelte ki Gálik Zoltán. A Corvinus Egyetem docense felidézte azt is, hogy 1994-ben Budapesten írták alá azt a megállapodást, amely Ukrajna és Oroszország között a határok kölcsönös tiszteletben tartását és egymás meg nem támadását volt hivatott rögzíteni, tehát ebből a szempontból is szimbolikus jelentősége van a magyar fővárosnak.

„Nem utolsó sorban egy olyan helyszínt kellett keresni, amely biztosítja azt, hogy találkozni tud egymással a két vezető, hiszen mindenki tudja, hogy Putyin ellen nemzetközi letartóztatási parancs van érvényben, és a magyar kormány kijelentette, hogy ezt nem kívánja érvényesíteni” – emlékeztetett a szakértő.

A külföldi, különösen egyes az uniós reakciók szerint „Európa megalázásának” tekintik a helyszínválasztást, mivel az unió már 18 szankciós csomagot elfogadott Oroszország ellen, amelynek a vezetője most majd egy uniós fővárosba látogat. Gálik Zoltán úgy vélekedett, hogy erre a találkozóra két szempontból lehet tekinteni. „Az egyik, hogy minden olyan lépés, amely a helyzet rendezése felé irányulhat, az pozitív, hiszen egy pusztító és nagyon régóta tartó háború lezárásához vezethet, a másik, hogy azok a kérdések, amelyek itt tornyosulnak a konfliktus lezárásához, semmiképpen sem oldhatók meg egyetlen találkozóval, egyetlen megbeszéléssel.

Egy hosszú folyamatnak lehet ez egy fontos lépése”

– mondta a külpolitikai szakértő, de hozzátette, szerinte is felvetődnek legitimitási kérdések, és a magyar különutas külpolitika ezzel újabb konfrontációt nyithat az európai integrációval szemben.

Gálik Zoltán azt is kiemelte, hogy ritkán kerül sor ekkora jelentőségű diplomáciai eseményre, egy-egy évtizedben egy-kettő szokott előfordulni. Ráadásul az ukrán elnök is bejelentette, hogy csatlakozna, és a szakértő úgy véli, egy ilyen diplomáciai csúcs a rendező ország ázsióját mindenképpen növelheti, de konfliktusokhoz is vezethet az Európai Unióval.

Gálik Zoltán szerint nagy kérdés, hogy milyen felhatalmazással érkezhet Volodimir Zelenszkij Budapestre, mert úgy látja, a békéhez em elég azokról a kérdésekről tárgyalni, amelyek az utóbbi napokban egyre hangsúlyosabban kerülnek nyilvánosságra, például a donyecki régió feladása és ezekért cserébe esetleges területek visszaadása, hanem a biztonsági garanciákról is, amelyeket majd nemcsak az orosz és az amerikai félnek, hanem az Európai Uniónak is biztosítani kell.

Ezek alapján Gálik Zoltán arra számít, hogy a nagy jelentőségű budapesti csúcs egy hosszú folyamat első lépése lehet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

budapest

ukrajna

gálik zoltán

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet
A nemzetközi figyelem középpontjába került Budapest, miután bejelentették, hogy a magyar főváros lesz a helyszíne az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. A külföldi reakciókról az InfoRádió Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdezte.
 

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

Volodimir Zelenszkij nem tartja Budapestet jó helyszínnek, de szeretne eljönni

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

Ma akar hadi üzemmódra átállni az EU Szijjártó Péter szerint

Észak-koreaiak után kubaiak: sok távoli ország katonái harcolnak az oroszok oldalán

Így kezdi meg 5 éves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy

Így kezdi meg 5 éves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy

Egyes hírek szerint magánzárka várhatja Nicolas Sarkozyt. Ami biztos, a volt francia elnök a héten, kedden kezdi meg ötéves börtönbüntetését, amiért a líbiai vezetéssel összejátszva finanszírozta újraválasztási kampányát.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kifogytak a zsetonok: közeledik a végjáték a világ legnagyobb kaszinójában

Kifogytak a zsetonok: közeledik a végjáték a világ legnagyobb kaszinójában

A mai írást egy bő évtizedes makaói kaszinós történet inspirálta – arról az őrületről, ami napjaink AI-versenyfutásában zajlik. Akkor Makaóban kifogytak a legnagyobb címletű zsetonok, amelyeket papírcetlikkel pótoltak a játékosok. Nincs ez ma sem másképp az OpenAI megsegítésére létrejött különféle konstrukciókkal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának

Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának

Putyin új ajánlata szerint Ukrajna átadná a keleti Donbasz régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, cserébe néhány kisebb területért a déli Herszon és Zaporizzsja régiókban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Snapchat, Roblox and several banks among major apps down in Amazon internet services outage

Snapchat, Roblox and several banks among major apps down in Amazon internet services outage

Dozens of the world's biggest sites including Zoom, Duolingo and Lloyds bank are having issues - Amazon Web Services says it's now "seeing significant signs of recovery".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 11:41
Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó
2025. október 20. 11:30
Volodimir Zelenszkij nem tartja Budapestet jó helyszínnek, de szeretne eljönni
×
×
×
×