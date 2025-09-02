ARÉNA
Andrej Babis korábbi cseh kormányfő, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) tömörülés vezetője távozik egy szavazóhelyiségből, miután leadta szavazatát az európai parlamenti választásokon Pruhonicében 2024. június 7-én. Az EP-választásokat június 7-én és 8-án tartják Csehországban, ahonnan 21 jelölt jut be a 720 fős uniós törvényhozásba.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Erőszak árnyékolja be a cseh választási kampányt – Andrej Babiš lemondta keddi programjait

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A cseh ellenzéki ANO mozgalom elnöke, Andrej Babiš a közösségi hálón mondott köszönetet a támogatásért, miután hétfőn egy férfi mankóval fejbe ütötte őt egy választási kampányrendezvényen. Az esetre azonnal reagált a cseh politikai élet, Petr Fiala miniszterelnök is elítélte a támadást. Csehországban egy hónap múlva, október első hétvégéjén tartják a parlamenti választásokat.

Andrej Babis hétfő késő este az X-en azt írja, hogy az orvosok pihenést, nyugalmat javasoltak neki, ezért lemondta keddi kampányprogramját.

„Köszönöm mindenkinek a támogatást, remélem, rendben leszek. Kedden még a vizsgálatok eredményeire várok, az aznapi programomat az Olomouci kerületben le kell mondanom” – írta Andrej Babiš. A korábbi kormányfőt, az ellenzéki ANO mozgalom elnökét hétfőn délután egy férfi támadta meg a választókkal való találkozón. Az eset a morva-sziléziai Dobrá községben zajlott, ahol Babiš éppen mikrofonba beszélve válaszolt a jelenlévők kérdéseire.

Szemtanúk beszámolója szerint egy férfi, aki addig békés hallgatónak tűnt, hirtelen elővett egy mankót, és többször fejbe sújtotta a politikust. Babišt azonnal félrevitték a társai, majd kórházba szállították, később már elhagyhatta a kórházat. A támadót a rendőrök a helyszínen elfogták, az ügyet garázdaságként vizsgálják, de nem zárják ki a súlyosabb büntetőjogi minősítést sem. Az incidens során egy nő is megsérült, őt szintén orvosi ellátásban részesítették.

Az esetre azonnal reagált a cseh politikai élet. Petr Fiala miniszterelnök elítélte a támadást, hangsúlyozva, hogy az erőszaknak nincs helye a társadalomban. Hozzátette: a politikai vitákat érvekkel kell megvívni, nem fizikai támadásokkal. Andrej Babiš-nak mielőbbi felépülést kívánt vetélytársa Petr Fiala, aki késznek mutatkozott televíziós vitákban folytatni a politikai párbeszédet. Vít Rakušan belügyminiszter szintén elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot. A mezőgazdasági miniszter, Marek Výborný pedig arra emlékeztetett, hogy a nézeteltéréseket a szavazófülkében kell rendezni, nem ütésekkel.

Jelentős ellenzéki előnyt mérnek

Andrej Babiš párttársai viszont úgy látják, a támadás a kormányzó pártok által folytatott, szerintük gyűlöletkeltő kampány következménye. Karel Havlíček, az ANO alelnöke azt írta: „Most egy fejre mért ütés volt, de legközelebb lehet, hogy még súlyosabb lesz.”

Andrej Babiš az ANO mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt képviselőházi választásokon. A vasárnap nyilvánosságra hozott legújabb országos felmérések szerint a választásokat az ANO nyerné 32 százalékos támogatottsággal, míg a két kormánykoalíciós párt koalíciója, a Spolu 21 százalékot kapna. A kormánykoalíció harmadik tagja, a Polgármesterek és Függetlenek párt önállóan indul, támogatottságuk jelenleg 11 százalékos.

KAPCSOLÓDÓ HANG

A cseh ellenzéki ANO mozgalom elnöke, Andrej Babiš a közösségi hálón mondott köszönetet a támogatásért, miután hétfőn egy férfi mankóval fejbe ütötte őt egy választási kampányrendezvényen. Az esetre azonnal reagált a cseh politikai élet, Petr Fiala miniszterelnök is elítélte a támadást. Csehországban egy hónap múlva, október első hétvégéjén tartják a parlamenti választásokat.
 

