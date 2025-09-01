ARÉNA
MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor üzent a kampányrendezvényen mankóval megtámadott volt cseh kormányfőnek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jobbulást kívánt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Andrej Babis volt cseh kormányfőnek, akit az észak-morvaországi Dobré településen tartott kampányrendezvényen egy résztvevő megütött néhányszor a mankójával.

"Szlovákiát követően az erőszak beszivárgott a cseh politikába is. Nem csoda. Politikai ellenfelei évek óta démonizálják Andrej Babist. Ez az eredménye. Mindazonáltal nem fogják megállítani őt. Nem fogja feladni, és meg fogja nyerni a választásokat!" - írta Orbán Viktor az X-en.

"Mihamarabbi jobbulást barátom!" - fűzte hozzá a magyar miniszterelnök angol nyelvű bejegyzésében.

Andrej Babis az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom morvasziléziai listavezetője az október 3-ra és 4-re kiírt cseh képviselőházi választásokon.

