Íme a Trump-vám egyenlete – a közgazdászok egyelőre nem értik

Donald Trump emlékezetes módon egy táblával vezette fel a döntését, hogy minimum 10 százalékos vámmal sújt minden külföldi terméket. Míg szokásos bírálói azzal voltak elfoglalva, hogy még lakatlan szigeteket is megvámolt, szövetségesei azzal, mi alapján számolta ki, hogy az illetékeket. Egy fehér házi forrás „a teljes csalás összegének” nevezte azt a görög betűkből álló egyenletet, amely magában foglalja egy-egy ország „valutamanipulációja és kereskedelmi korlátai” értékét – például azt, hogy nem engedi be piacára a klóros vízzel mosott amerikai csirkehúst.

De tényleg erről van-e szó? Közgazdászok szerint nem, mert amit a Trump-csapat tett, az az volt, hogy vette az adott ország Amerikába irányuló exportja és az oda irányuló amerikai export különbségét és meghatározta a kereskedelmi deficitet. Majd ezt a számot elosztotta az adott országnak az USA-ba irányuló teljes exportja értékével.

To dress up the massive damage to your finances, the Trump administration posted this fancy-looking, pseudo-scientific equation to explain how they came up with #tariff rates for various countries. But all it really is:



tariff = (exports - imports) / imports pic.twitter.com/eovakhtuVP